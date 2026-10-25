Se perdió "Cuquita", una ñandú de menos de un año que vive cerca de Potrero

“Cuquita” está acostumbrada al trato con la gente. En el espacio donde vive, una hectárea sobre la ruta provincial 18, antes del monolito de Estancia Grande, en medio de un bello entorno natural, suele estar en contacto con todos los que la visitan. Esa personalidad mansa puede ser la razón por la que está perdida desde el sábado a la mañana.

Sus dueños la buscan con desesperación y ya recorrieron toda la zona de Potrero de los Funes en busca de algún rastro del ñandú, que todavía no cumplió un año y que es muy especial para la familia. “La extrañamos un montón”, dicen.

“Cuquita” nació en diciembre del año pasado y es el único ñandú en una casa donde hay conejos, pollitos, perros y gallinas. Se quedó sola cuando el macho murió en un accidente con un alambre. “Es muy sociable con la gente y con los otros animales”.

Unos chicos que salieron a correr por el circuito de Potrero la vieron el sábado a la mañana, cerca de las 8:30, en el ingreso de la A 1. Pero después no hubo más datos del animal.

La casa donde vive Cuquita está a 200 metros de la ruta y la familia tiene una carpintería sobre la acera. Todas las mañanas, la mascota va hasta el comercio a saludar a su dueño, que trabaja allí. Pero el sábado no había nadie porque el propietario está de viaje. Allí, presumen que se desconcertó y salió sin rumbo.

“Creemos que podría vivir sola ya aunque nosotros le damos comida especial con proteína para que crezca con las patitas fuertes”, dijeron los dueños angustiados por la situación.

La ñandú mide un poco menos de un metro y es la segunda vez que se escapa. La primera tuvo final feliz, el mismo que sus dueños esperan que se repita pronto.