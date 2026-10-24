Murió "Pepe" Milone, un comerciante dueño de una historia de inmigración

Comerciante, empresario, pero sobre todo un hombre que hizo de San Luis su lugar en el mundo, Giuseppe “Pepe” Milone nunca olvidó su Italia natal. Pese a que llegó a la provincia cuando era apenas un niño, siempre mantuvo el contacto con el país donde vio la primera luz.

El hombre que fue dueño durante años de una estación de servicios ubicada en la esquina de Lafinur y España falleció el viernes a la tarde en San Luis.

A quien lo quería escuchar, Pepe le contaba la historia de su llegada al país, en barco, con su hermano. Como miles de inmigrantes el recorrido fue similar en el océano y una vez que se asentaron en su nueva casa: sacrificio, trabajo, dedicación y las ganas de salir adelante.

Amigos de sus amigos, hombre de familia que formó con su compañera de siempre, Nelda Funes, Milone siempre estuvo relacionado a su Italia.