Explotó la garrafa de una estufa y una pareja de abuelos perdió todo

El susto de sus vidas pasó una pareja de adultos mayores de Juana Koslay cuando estaban en el comedor de su casita de la manzana A en el barrio Dupuy, cuando la garrafa que alimentaba la estufa explotó. En segundos, el fuego tomó el comedor y la cocina y no hubo forma de salvar nada.

Las imágenes que se viralizaron muestran la magnitud del desastre. El interior quedó completamente ennegrecido por el hollín, con las paredes hasta el techo cubiertas de negro, el revoque caído por el calor, los azulejos desprendidos, los cables y tomacorrientes derretidos y el piso mojado por el trabajo de bomberos.

En un video se observa la casa todavía ahumada, con una heladera blanca quemada en su parte superior. Ya de día, la recorrida muestra la cocina arrasada y las habitaciones vacías e inhabitables.

Afuera, en el patio, quedó todo lo que se pudo rescatar, que es todo lo que perdieron. Una heladera Patrick gris dada vuelta, una cocina de cuatro hornallas, un termotanque quemado, cajones de placard carbonizados, sillones de dos y tres cuerpos con la gomaespuma amarilla derretida y la tela destruida, sillas de caño dobladas por el fuego. Todo inservible. El fuego arrasó con todo lo que tenían.

Afortunadamente, la pareja logró salir a tiempo y no hubo que lamentar heridos. Pero la pérdida material es total. La casita quedó inhabitable.

Por eso, a las 20:43 de ese mismo miércoles, el pedido de ayuda comenzó a viralizarse en Facebook e Instagram con fotos del abuelito y del pasillo de la casa, con el texto: “Su casita se quemó esta tarde por la explosión de una garrafa... viven en Barrio Dupuy Manzana A Casa 5 en Juana Koslay”.

Cómo colaborar

La familia del matrimonio, a través de su hijo Daniel, informó que están juntando con urgencia:

- Frazadas, camas y colchones

- Ropa talle 4 de hombre y de mujer

- Zapatillas talle 42 de hombre y 36/37 de mujer

- Artículos de limpieza: lavandina, desinfectante, detergente, trapos, escobas y baldes para remover el hollín

Las donaciones se reciben en Barrio 74 Viviendas, Manzana 74 Casa 21, donde las retira el hijo Daniel.

Para coordinar la entrega, también pueden comunicarse al 2664 98-8420 (Karen).

Intervino personal de Bomberos de la Policía y se esperan las pericias para determinar las causas exactas, aunque todo indica que el origen fue la falla en la garrafa.