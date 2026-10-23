  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Viernes 23 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Viernes 23 de Octubre de 2026

EN VIVO

Villa Mercedes

En el robo de una moto hirieron a un hombre que murió 20 días después

La gresca fue a principios de octubre en el barrio Santa Rita de Casia. Entre los heridos hubo un apuñalado que falleció el jueves a la noche por un corte en el cuello. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Luego de más de 20 días de internación, un hombre que había resultado gravemente herido en un incidente que a principios de mes se registró en uno de los monoblocks del barrio Santa Rita de Casia o “las 900 Viviendas”, falleció el jueves a la noche, producto de las lesiones.

 

 

El hecho comenzó con un presunto robo de una motocicleta, que habría sido el desencadenante del enfrentamiento que, 20 días después, derivó en la muerte del hombre, conocido como “Charly”, de unos 40 años.

 

 

Sus familiares denunciaron en su momento, que “Charly” fue víctima de un brutal ataque perpetrado por tres hombres y en medio de la golpiza que le dieron, le ocasionaron una profunda herida en el cuello.

 

 

De acuerdo a lo que declaró a la prensa una hermana del agredido, "Charly" llegó a la vivienda familiar con múltiples lesiones, completamente ensangrentado y con una importante herida en el cuello.

 

 

Debido a la gravedad de la herida y las otras lesiones, el hombre fue intervenido y alojado en terapia intensiva.

 

 

Con respecto a los agresores, la mujer aseguró que estaban identificados. Precisó que días antes del ataque estas personas habrían concurrido a la vivienda familiar buscando a su hermano, en medio de un conflicto relacionado por una motocicleta.

 

 

También indicó que luego del ataque, “Charly” recibió más amenazas y que volvieron a buscarlo al barrio.

 

 

La agresión seguida de muerte ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Décima. No hay información oficial sobre las medidas dispuesta por la justicia y, fundamentalmente, si hay detenidos.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo