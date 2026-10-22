Femicidio de Claudia Centeno: dictaron prisión preventiva para Bullones

La fiscal Delia Bringas confirmó que el, Raúl Agustín "El Vaca" Bullones, acusado por el femicidio de Claudia Centeno quedó bajo prisión preventiva por 120 días, mientras la Fiscalía avanza con las medidas pendientes para esclarecer el crimen. Según explicó, la formulación de cargos se apoya en los elementos reunidos sobre el vínculo entre ambos, la vivienda que compartieron y los resultados de la autopsia.

“Hemos podido formular cargos por femicidio”, señaló Bringas. La fiscal aclaró que la acusación tiene carácter provisorio, propio de esta etapa del proceso, y que la investigación continúa.

Entre los puntos que la Fiscalía pudo establecer, mencionó que el acusado y la víctima habían convivido en la casa donde posteriormente fue encontrado el cuerpo. También indicó que se logró determinar la identidad de la mujer, la data de muerte y las lesiones que presentaba.



Bringas explicó que el informe de los médicos forenses corroboró la existencia de golpes y heridas cortopunzantes. Según detalló, la víctima fue degollada y el desmembramiento ocurrió después de la muerte.



La fiscal también se refirió a expresiones que el acusado habría realizado ante vecinos antes del crimen. De acuerdo con su relato, el hombre manifestaba que la mujer lo tenía cansado y que en algún momento la iba a matar. Esos dichos forman parte de los elementos que la Fiscalía expuso sobre el vínculo.



Consultada por los antecedentes del imputado, Bringas sostuvo que registra antecedentes desde 2017 y que había terminado de cumplir una condena en mayo de este año, tras lo cual se trasladó a San Luis. Sobre el delito de esa última condena, precisó, con la salvedad “tengo entendido”, que se trató de un robo con armas.



Aunque le preguntaron por posibles antecedentes de violencia de género, la fiscal no confirmó una condena específica por ese motivo.