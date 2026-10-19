Tiraron al suelo a una chica para robarle el celular en el barrio Amep

Una chica fue atacada el sábado alrededor de las 16:50 en la esquina de José Martí y Ricardo Güiraldes, en el barrio Amep de la ciudad de San Luis. Según relató una vecina que observó la secuencia por las cámaras de seguridad, uno de los asaltantes la tiró al suelo para robarle el celular y luego escapó en una moto junto a su acompañante.

“Va una chica caminando, se para una moto. El chico la tira al suelo para robarle el celular”, contó la mujer. Lo que más la preocupó fue la violencia del ataque, a plena luz del día y con personas en la plazoleta que está frente a los comercios del sector.

“Nunca vi esa agresividad con la que la golpearon a la chica”, expresó. Al advertir lo que ocurría, salieron a ayudar a la víctima, pero los agresores huyeron. “Salimos para auxiliarla, pero ellos subieron a la moto y se fueron”, recordó.

El robo ocurrió en una zona de mucho tránsito, junto a una plazoleta inaugurada recientemente, frente a una panadería y una colchonería. A pocos metros están la escuela técnica Beltrán, una primaria y un jardín.

La vecina también mencionó otro episodio reciente: aseguró que dos días antes del ataque le habían robado la moto a un trabajador de la panadería. Si bien señaló que cuentan con alarmas vecinales, reclamó recorridos policiales. “Lo ideal sería que hubiera más policía. Que por lo menos hicieran un recorrido”, sostuvo. Y resumió el pedido: “Que vengan. Que se note la presencia”.