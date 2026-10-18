Alberto amplió su mensaje a comerciantes y pymes y pidió mirar hacia la robótica

Alberto Rodríguez Saá propuso una mirada del trabajo que incluya a comerciantes, pequeñas empresas y economías familiares, además de los asalariados registrados. Durante el acto por el Día de la Lealtad en Villa Mercedes, vinculó esa definición con una convocatoria a pensar el futuro tecnológico de San Luis.



El exgobernador sostuvo que, para el peronismo, trabajador no es solamente quien tiene un empleo formal y representación sindical. “También trabajador son los comerciantes, las pymes, las economías familiares que están sufriendo con desesperación estos momentos”, expresó.

Esa ampliación tuvo continuidad en el cierre, cuando mencionó a los emprendedores, al almacenero del barrio y a la gente del campo como parte del proyecto que busca volver a gobernar la provincia.

Rodríguez Saá intentó, además, despegar la reivindicación del peronismo de una evocación exclusivamente histórica. Dijo que la consigna “queremos a Perón” conserva sentido si se traduce en trabajo, salarios suficientes, escuelas y oportunidades.

“Queremos aceptar los desafíos de los tiempos”, afirmó. Después explicitó dos de ellos: “Queremos entrar al mundo de la internet. Queremos entrar al mundo de la robótica”.

El discurso dejó planteada una orientación: reunir la agenda social tradicional del justicialismo con las necesidades de pequeños actores económicos y los cambios en el mundo productivo.

La convocatoria buscó ensanchar los destinatarios del mensaje peronista más allá de su base sindical.