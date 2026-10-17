Francia Gabriela López, la mamá que le ganó al prejuicio con amor

Los días de las madres son mezcla de duelo y agradecimiento. El 25 de agosto de 2026, a sus 52 años, falleció Francia Gabriela López, docente, activista, directora del Centro Educativo N.º 3 “Eva Perón” del barrio CGT, una escuela que sostuvo por veinte años con la puerta siempre abierta. Pero sobre todo Francia era madre.

Por eso este domingo Francia duele un poco más. A su modo, con alma de docente, López enseñó qué es ser madre de verdad, no por biología sino por amor, por lucha y por decisión.

La historia que cambió la historia comenzó en abril de 2014, cuando Francia entró a un juzgado a pedir algo que todas las madres dan por sentado: que la dejen cuidar a su hijo.

Había estado dos años inscripta en el Registro Único de Adoptantes y los informes fueron impecables. Pero ella misma contaba, con esa sonrisa mezcla de dolor y picardía, que ese día “los jueces se miraban porque había que darle la guarda a una trans”.

Se la dieron. Juan tenía 5 años. Dos años después, en julio de 2016, el Juzgado de Familia y Menores N.º 1 de San Luis, con la firma de la jueza Estela Bustos, le concedió la adopción plena. Se convirtió legalmente en su mamá. Para siempre.

Fue la primera mujer trans de Latinoamérica en conquistar ese derecho. Un fallo que reconoció al año siguiente la Federación Argentina LGBT y que abrió la puerta en toda la región.

Cuando le preguntaron qué sentía, Francia, con su ternura enorme, dijo dos frases que hoy son historia:“Hemos ganado un paso en la historia de las personas trans”. Y “con la adopción plena, sé que nadie me podrá alejar de mi hijo”. Nadie pudo.

Mucho más que un fallo

Francia no fue solo “la primera”. Fue maestra todos los días. Más de dos décadas en el sistema educativo puntano. Docente del Año en 2013 de la Región Educativa I. Directora del Eva Perón, donde enseñó que la inclusión no es un discurso, es dejar entrar al chico que nadie quiere recibir.

Acompañó a niños, a mujeres trans, a víctimas de violencia de género, con el mismo compromiso con el que corregía cuadernos. Trabajo en Radio Nacional San Luis, capacitaba, abrazaba.

Su legado más grande fue simple y revolucionario: mostrarle a San Luis que las personas travestis y trans pueden ocupar cualquier espacio, dirigir una escuela, criar un hijo, ser madre. Y que si eso no pasa, no es por falta de capacidad, es por falta de amor y de inclusión real.

Queda su risa, su guardapolvo blanco, su valentía tranquila. Queda Juan, que creció sabiendo que su mamá peleó contra todo un sistema para poder decirle hijo sin que nadie más pudiera discutirlo.

Este Día de la Madre en San Luis, entre tantas madres, va a faltar una que enseñó a todas cómo se materna sin prejuicios. Cómo se educa con amor.