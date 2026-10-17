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La UCCuyo San Luis abrió las inscripciones para sus carreras a distancia 2027

La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis presenta distintas alternativas de formación universitaria, con licenciaturas, tecnicaturas y ciclos de complementación curricular que permiten estudiar desde diferentes localidades y compatibilizar la formación académica con las actividades laborales y personales.

Por redacción
| Hace 6 horas

La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027, con una oferta de seis carreras a distancia, orientadas tanto a quienes desean iniciar sus estudios universitarios como a profesionales que buscan continuar su formación y alcanzar un título de grado.

 

 

Entre las propuestas se encuentra la Licenciatura en Administración, de cuatro años de duración, que brinda herramientas para la gestión de organizaciones, la planificación estratégica, el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados.

 

 

También se ofrece la Licenciatura en Ceremonial, Imagen y Organización de Eventos, de cuatro años, destinada a la formación de profesionales en protocolo, relaciones institucionales y planificación de eventos. A esta propuesta se suma el Ciclo de Complementación Curricular en Ceremonial, Imagen y Organización de Eventos, de dos años, dirigido a quienes cuentan con formación previa en áreas afines.

 

 

En el ámbito de la salud, la Universidad incorpora el Ciclo de Complementación Curricular en Instrumentación Quirúrgica, una propuesta a distancia de dos años que permite a quienes poseen formación previa en la especialidad continuar sus estudios para obtener el título de Licenciado en Instrumentación Quirúrgica.

 

 

Por su parte, la Tecnicatura Universitaria en Auditoría Bromatológica, de tres años de duración, ofrece formación vinculada al control de calidad, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normativas aplicables a los alimentos.

 

 

La oferta académica incluye además el Ciclo de Complementación Curricular en Ciencias Políticas, de dos años y modalidad a distancia, orientado a la continuidad de estudios universitarios en el campo de las ciencias políticas.

 

 

A través de estas propuestas, la UCCuyo Sede San Luis busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, ofreciendo modalidades de estudio que favorecen la continuidad de la formación académica y el desarrollo profesional.

 

 

Para obtener más información sobre las carreras, los interesados pueden comunicarse al 2664 910780 o escribir a [carreras.virtuales@uccuyosl.edu.ar](mailto:carreras.virtuales@uccuyosl.edu.ar).

 

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