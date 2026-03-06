  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Domingo 08 de Marzo de 2026

Educación superior

La UCCuyo San Luis recibe a las universidades del Nuevo Cuyo en el marco de la RADU

El encuentro del Consejo Directivo de la Red Andina de Universidades (RADU) será el  jueves 12 de marzo.

Por redacción
| 06 de marzo de 2026

El próximo jueves 12 de marzo se llevará a cabo la Reunión N° 53 del Consejo Directivo de la Red Andina de Universidades (RADU), qué tendrá como sede a la Universidad Católica de Cuyo- Sede San Luis.

 

La RADU es una red de cooperación académica que nuclea a universidades privadas de la región del Nuevo Cuyo, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de formación, investigación, extensión y gestión institucional. A través de reuniones periódicas de sus autoridades, la red impulsa proyectos comunes y promueve la integración universitaria regional.

 

Integran la RADU la Universidad Católica de Cuyo (con sedes en San Juan, San Luis y Mendoza), la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad del Aconcagua y el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundación Barceló.

 

La realización de este encuentro en San Luis reviste especial relevancia institucional, ya que implica recibir en la provincia a rectores y autoridades de estas casas de altos estudios.

 

Estos espacios constituyen instancias estratégicas de planificación y toma de decisiones que fortalecen el sistema universitario regional.

 

Para la Universidad Católica de Cuyo - Sede San Luis, ser anfitriona de la Reunión N° 53 del Consejo Directivo reafirma su compromiso con la integración académica, el trabajo colaborativo y el crecimiento conjunto de la educación superior en la región.

 

