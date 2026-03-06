La UCCuyo San Luis recibe a las universidades del Nuevo Cuyo en el marco de la RADU

El próximo jueves 12 de marzo se llevará a cabo la Reunión N° 53 del Consejo Directivo de la Red Andina de Universidades (RADU), qué tendrá como sede a la Universidad Católica de Cuyo- Sede San Luis.

La RADU es una red de cooperación académica que nuclea a universidades privadas de la región del Nuevo Cuyo, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de formación, investigación, extensión y gestión institucional. A través de reuniones periódicas de sus autoridades, la red impulsa proyectos comunes y promueve la integración universitaria regional.

Integran la RADU la Universidad Católica de Cuyo (con sedes en San Juan, San Luis y Mendoza), la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad del Aconcagua y el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundación Barceló.

La realización de este encuentro en San Luis reviste especial relevancia institucional, ya que implica recibir en la provincia a rectores y autoridades de estas casas de altos estudios.

Estos espacios constituyen instancias estratégicas de planificación y toma de decisiones que fortalecen el sistema universitario regional.

Para la Universidad Católica de Cuyo - Sede San Luis, ser anfitriona de la Reunión N° 53 del Consejo Directivo reafirma su compromiso con la integración académica, el trabajo colaborativo y el crecimiento conjunto de la educación superior en la región.