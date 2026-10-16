"Me equivoqué, pero merezco dignidad": droga, negligencia y abandono en la cárcel

Mariana Vásquez tiene dolor. No solo físico, sino humano. Su voz refleja un camino lleno de obstáculos, donde más allá de cualquier error cometido –y debidamente reparado– su dignidad como ser humano está vapuleada por el Estado. Sus hijos son las luces que guían su camino, al igual que el amor de su mamá. Pero lejos de un nuevo comienzo, atraviesa un presente durísimo que merecería la atención de cualquier organismo serio que aborde la problemática de los derechos humanos en las cárceles.

Su caso refleja que la justicia no es para todos. Hay justicias para apellidos, hay justicias para renombres y hay in-justicias para los excluidos.

A casi un mes del terrible ataque sufrido en el Servicio Penitenciario Provincial —donde una compañera de celda le arrojó agua hirviendo mientras dormía, a tan solo cinco días de recuperar la libertad—, la mujer rompió el silencio. En medio de un proceso de recuperación doloroso y complejo que la mantiene casi sin poder caminar, denunció una trama de negligencia institucional, falta de controles y encubrimiento oficial.

El infierno en carne propia

"Tengo quemaduras desde la cara hasta las piernas, brazos, pecho, panza y manos. Estuve 18 días internada. Hoy fui al control y apenas puedo caminar, estoy bastante jodida", relató la víctima de 42 años en diálogo con El Diario de la República.

El hecho, que este medio dio a conocer a finales de septiembre tras el hermetismo y la opacidad del Gobierno provincial, destapó las severas falencias en la custodia y administración de la unidad penal bajo la gestión del Ministerio de Seguridad y la dirección del penal. Vásquez remarcó que el ataque pudo haberse evitado si se hubiesen respetado los protocolos correspondientes a su régimen de conducta y salidas temporales.

"Fue negligencia de la directora de la unidad. Yo hace tres meses venía pidiendo la audiencia porque no tenía que estar en ese pabellón; yo tenía que estar en semi-libertad. Yo ya había hecho diez permisos, me iba a las 10 de la mañana y volvía a las 12 de la noche, nunca tuve una novedad. Todas las que salen con permiso viven en otro pabellón que es como una casa, sin encierro", explicó Mariana, remarcando que las autoridades sabían que la agresora registraba importantes antecedentes de convivencia.

Una cárcel a la deriva

A la gravedad de las lesiones se suma la indignación por la sanción aplicada a la agresora y la inacción ante la circulación de sustancias dentro de la penitenciaría: "A esta piba le dieron 15 días de sanción. ¿Qué le están enseñando a la gente? ¿Que podés ir por el pabellón quemando mujeres en la cara? Hay más droga adentro que afuera y la directora lo sabe. A mí me dieron 15 días de sanción hace siete meses por una batería y un cable, y a alguien que te quema con agua hirviendo le dan lo mismo".

En ese sentido, advirtió sobre la extrema fragilidad de la seguridad interna y la posibilidad inminente de una tragedia mayor debido a la sobrepoblación y el escaso personal: "Pasan muchas cosas ahí adentro. Ahora son 70 internas y tenés cuatro celadoras para todas ellas. Si se agarran los pabellones o hay un conflicto, son cuatro para parar todo. Se le da muchas alas a la gente, la directora les tiene miedo. En cualquier momento se puede morir una piba ahí adentro porque no hay control ni garantías de nada".

Asimismo, denunció la falta de atención médica adecuada y la constante escasez de remedios e insumos básicos dentro del establecimiento penitenciario: "Ahí adentro tapan todo y a nadie le importa. Creo totalmente que no les dan la atención médica que corresponde; la otra vez, por ejemplo, no había ni insulina para los internos diabéticos. Quedás a la deriva en un lugar donde la salud no es una prioridad para nadie".

Ocultamiento

Por otra parte, expuso maniobras para aislarla e impedir que la situación tomara estado público mientras permanecía en el Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", aduciendo impedimentos legales y desinformando a su entorno familiar.

"A mi mamá le dijeron que me habían internado solo para hidratarme y no le atendieron más el teléfono", expresó.

La reinserción social, tras saldar su deuda con la justicia, se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por la falta de asistencia médica e insumos básicos para sus curaciones. "Yo salí, me considero reinsertada. Tenía un montón de proyectos con mi familia y de trabajo para empezar de cero, porque me equivoqué y pagué. Pero esto te destruye. Hoy voy a buscar la crema para las quemaduras y no hay en el hospital ni en la salita. Mi mamá es jubilada cobra la mínima y quedé a la deriva", lamentó.

Con secuelas físicas de por vida y la necesidad de acudir a la Fiscalía a formalizar los reclamos correspondientes, la exinterna dejó una reflexión sobre el sistema penitenciario actual: “Terminé la secundaria, me esmeré y traté de cambiar mi vida. Pero salís y no te reinsertan, salís peor. Si no tenés la cabeza firme, la desesperación te mata. Yo me equivoqué, pero no le quité la vida a nadie; soy un ser humano y necesito dignidad”.

En el esquema del gobierno provincial figura la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad a cargo de Melisa Zárate. Se desconoce que tipo de acciones ha realizado ante este gravísimo caso y que tipo de acompañamiento le está dando a la víctima.