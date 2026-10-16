Tres diputados puntanos no dieron quorom para bajar el megadecreto de Milei

San Luis volvió a ser determinante en una pulseada clave para el Gobierno nacional. El fracaso por falta de quórum de la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para derogar el mega decreto de desregulación económica firmado por Javier Milei contó con la complicidad de tres legisladores de la provincia.

La convocatoria, impulsada por Germán Martínez, Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández y Natalia de la Sota, entre otros, necesitaba 129 presencias para habilitar el debate. Solo se sentaron 121 diputados, ocho menos de lo necesario.

El mapa puntano: 2 adentro, 3 afuera, con el sello de Poggi. A diferencia de lo informado en un primer momento, los dos diputados puntanos que sí dieron quórum ya no están separados. Ernesto "Pipi" Alí integra el mismo bloque que Jorge "Gato" Fernández: Primero San Luis. Ambos bajaron al recinto y se sumaron al intento de voltear el decreto.

Los tres que no bajaron y facilitaron que se cayera la sesión fueron Mónica Becerra y Carlos Almena, La Libertad Avanza, y Claudio Álvarez, de Innovación Federal, quien ingresó en reemplazo de Carlos D'Alessandro y responde al armado provincial.

Los tres legisladores juegan en sintonía con el Ejecutivo provincial de Claudio Poggi, que a su vez forma parte del grupo de gobernadores aliados al Gobierno de Javier Milei. Por eso, la decisión de no dar quórum no puede leerse como una deserción individual: tiene la injerencia y el aval político de la Casa de Gobierno de Terrazas del Portezuelo.

No es la primera vez que ocurre. La ausencia de Almena y Becerra ya se había registrado en junio, en la sesión que buscaba interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Álvarez también figuró entre los ausentes de esa jornada. El patrón se repite: cada vez que la oposición necesita los votos para ponerle un límite al DNU, San Luis aporta ausencias desde el bloque oficialista.

El decreto que se trataba de hacer caer no era uno más. Es el pilar de la desregulación del Gobierno de Milei: más de 300 artículos que derogan o modifican leyes clave. Entre sus puntos más sensibles está el artículo 154, que derogó la Ley 26.737 de Tierras, que ponía límites a la venta de tierras a extranjeros. Fue justamente ese artículo el que la Corte Suprema suspendió provisoriamente hace días, restituyendo los límites, y lo que volvió a poner el DNU en agenda.

Pero el decreto va mucho más allá: reforma laboral, desregulación de alquileres, de prepagas y obras sociales, de tarjetas de crédito y del sistema de compras del Estado, entre otros. El Senado ya lo había rechazado el 14 de marzo de 2024. Solo falta que Diputados lo voltee por mayoría simple para que caiga definitivamente. La sesión del jueves era esa oportunidad.

¿Qué pierde San Luis con esta ausencia?. La falta de quórum no es un dato parlamentario abstracto. Tiene costo directo para San Luis.

Primero, porque deja vigente un modelo que las Asambleas Socioambientales de la provincia denunciaron ayer mismo frente al Rectorado de la UNSL: sin Ley de Tierras, se habilita la concentración y extranjerización de tierra, en una provincia atravesada por denuncias de desmontes, proyectos mineros sin licencia social y planes territoriales sin participación.

Segundo, porque la sesión caída arrastra todo lo que quedó sin tratar por falta de quórum: los proyectos vinculados a la crisis de endeudamiento que afecta a casi 93.000 puntanos con $185.580 millones en mora, y la emergencia en discapacidad.

En una provincia que hoy es la tercera más endeudada del país, con 23,1% de sus deudores en mora, y que encabeza el desplome salarial docente con caídas de hasta 55,75% real, que tres diputados que responden políticamente a Poggi -aliado de Milei- no bajen a discutir el marco que habilita esa desregulación, explica por qué San Luis quedó en el centro del mapa del ajuste.

San Luis aportó tres ausencias al oficialismo y dos presencias a la oposición. Quedó partida. Pero la partida que se jugaba era la de la tierra, el agua y la deuda de los puntanos, y la jugada del oficialismo provincial fue no jugarla