La UNSL en el epicentro del peor desplome salarial docente del país

La Universidad Nacional de San Luis atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, no solo por el recorte presupuestario que afecta a todo el sistema universitario nacional, sino porque está en el centro geográfico del peor derrumbe salarial docente del país. San Luis es la provincia que más castigó a sus maestros y la UNSL, que los forma, es el espejo donde ese retroceso se hace más evidente.

Un minucioso análisis del proyecto de presupuesto provincial 2027 realizado por la docente y ex funcionaria Paulina Calderón y un informe técnico difundido la semana pasada por la UTEP llegan a la misma conclusión. Con datos de la Secretaría de Educación de la Nación y del economista Alejandro Morduchowicz, San Luis encabeza el desplome de ingresos docentes del país, con una caída real acumulada de entre 40,4% y 52,4% entre 2023 y 2025.

Para recuperar lo perdido frente a la inflación se necesitaría una recomposición inmediata del 106,1%. El dato más fino lo aportó la UTEP: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el haber neto de un maestro de grado perdió un 55,75% de su valor real, con una brecha de más de $205.900 por mes. Es decir, hoy compra menos de la mitad que hace dos años y medio.

La explicación no es solo la inflación. Hay componentes congelados que agrandaron la brecha, como la Suma Fija No Remunerativa y el Incentivo Docente Provincial, con atrasos de 110% y 129% frente a la inflación, y un proceso de blanqueo salarial aplicado entre junio de 2024 y septiembre de 2026 sin el mecanismo de grossing up para compensar jubilación y obra social, lo que la UTEP calcula como un impuesto de bolsillo del 19% sobre el salario. Y es en esa realidad donde está inmersa la UNSL.

La universidad que forma a los formadores está atrapada en la misma pinza pero a nivel nacional. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 336%, pero ningún cargo universitario logró empatarla. Según un informe de la UNSL, las pérdidas van desde el 13,3% para no docentes con garantía salarial hasta el 29% para Jefes de Trabajos Prácticos. Los recursos globales para salarios docentes acumulan una merma real del 26,3%. La CONADU y la CONADU Histórica estiman una pérdida real de entre 35% y 40% desde el inicio del actual gobierno nacional y la Federación Nacional de Docentes Universitarios advierte que los ingresos actuales se ubican entre los más bajos desde el retorno de la democracia.

El gremio mayoritario en la UNSL, la ADU, ratificó paros en 2018 y 2024 justamente por ese motivo, al considerar los aumentos del 22,7% y del 24 al 26% una burla.

En ese contexto crítico, la propia UNSL tuvo que salir a dar explicaciones. El 28 de septiembre lanzó su Portal de Transparencia y reconoció que estaba por debajo del promedio nacional.

La vicerrectora Claudia Brusasca admitió que el índice que tenían medido previo a la implementación de esa herramienta está por debajo de la media nacional de 65,7 puntos que evalúa la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El portal permite ahora consultar listado de personal, escalas salariales docentes y no docentes, presupuestos y auditorías. El rector Raúl Gil insistió en que la Universidad Nacional de San Luis tiene una unidad de auditoría interna, tiene auditorías externas y no consta ningún documento negando auditorías, en respuesta a los cuestionamientos del Gobierno nacional.

El Presupuesto 2027 no mejora el horizonte: dejará a las universidades 21,1% por debajo de 2023 y los salarios conservarían apenas el 75,8% de su poder adquisitivo de noviembre de 2023, una caída real del 24,2%.

Mientras tanto, el contraste presupuestario provincial indigna y pega de lleno en la realidad de la UNSL y de los institutos que forman docentes. La Universidad Provincial de Oficios tiene proyectados $15.716 millones para 2027, mientras el IFDC Villa Mercedes recibe $68,4 millones, apenas el 0,44% de la UPrO, y el IFDC San Luis $65 millones. La UPrO gastó $25 millones en una sola charla magistral, más de un tercio del presupuesto anual de un IFDC que forma a 3.100 alumnos.

San Luis, la que fue modelo de inclusión educativa, actualmente encabeza el ranking que nadie quiere encabezar: el del salario docente más deteriorado del país. Y la UNSL, su universidad madre, formadora de esos docentes, es hoy el epicentro donde se refleja con más crudeza ese retroceso, con salarios por el piso, con la necesidad de explicar su transparencia y con un presupuesto que la deja cada vez más lejos de su misión histórica.