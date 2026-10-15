Más que por los recitales en los que tocó, Claudio “Tano” Marciello conoce San Luis por sus constantes visitas como turista y por sus largos recorridos por las rutas puntanas. A medida que le vienen a la memoria, el excepcional guitarrista metalero menciona las localidades puntanas que conoce: Quines, San Francisco, Leandro N. Alem, Luján, Merlo, Carpintería, Los Molles, el Parque de las Quijadas, La Carolina, El Amago.

De cada una tiene una anécdota, a veces relacionada con alguna tormenta fuerte que lo sorprendió en el camino, o con un amigo que se encontró o con la sorpresa por lo bello del paisaje. Ahora tendrá la chance de sumar nuevas sorpresas a su anecdotario en el viaje que hará a la provincia para conmemorar a "Almafuerte", la banda que conformó con el inolvidable Ricardo Iorio.

Marciello dará su recital el sábado 17 de octubre en Roma Multiespacio, a partir de las 22. “Es un show muy emocional, Almafuerte siempre tuvo buena convocatoria en San Luis”, dijo el músico, que tiene dos espectáculos en simultánea vigencia en la actualidad: el que dará en la provincia y otro con el que presenta “Vive”, su disco más reciente.

Sabe el guitarrista que hay canciones que no puede sacar de su repertorio para que la gente las disfrute a su modo, pero aclara que su idea “no es hacer un homenaje ni un tributo a Almafuerte, sino reavivar la banda como mejor me sale, que es nosotros tocando y el público escuchando”.

Otras de las razones por las que “El Tano” vino muchas veces a la provincia fue por la propiedad que Iorio tuvo mucho tiempo en cercanías de Villa de la Quebrada. “A él le gustaba mucho San Luis e hizo que me gustara a mí también”, dijo el músico que antes de fin de año entrará nuevamente al estudio de grabación para registrar algunas canciones de su próximo disco.

Los caprichos del calendario hicieron que Marciello regresara a la provincia para tocar en coincidencia con el Día de la Lealtad, una marca en el almanaque que no significa demasiado para el metalero aunque deja que la gente se identifique con lo que considere. “La verdad es que las oportunidades para tocar en San Luis no son tan recurrentes y este caso coincidió con esa fecha”.