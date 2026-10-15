ATE exige al intendente de Merlo aumento salarial y un bono de fin de año

La Seccional Merlo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó un pedido urgente de recomposición salarial dirigido al intendente Leonardo Rodríguez, advirtiendo sobre la crítica situación económica que atraviesan los empleados municipales de la Villa Turística.

A través de un pedido formal elevado al Ejecutivo comunal, el sindicato demandó la implementación de una suma fija de 100.000 pesos mensuales a partir de noviembre —que se sume a las pautas vigentes—, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Asimismo, exigieron el otorgamiento de un bono extraordinario de fin de año por un monto de 500.000 pesos para el mes de diciembre.

Desde el gremio compararon la situación local con los anuncios de mejoras salariales realizados a nivel provincial para los empleados públicos, cuestionando la disparidad de ingresos que sufren las y los trabajadores municipales de Villa de Merlo.

En ese sentido, remarcaron que las familias trabajadoras se ven obligadas a hacer malabares ante salarios insuficientes.

Junto con las demandas económicas, ATE solicitó la apertura inmediata de una mesa de negociación salarial con representación sindical para definir las condiciones de los estatales que sostienen los servicios diarios de la ciudad.

La dirigencia gremial remarcó que la presentación formal ya fue radicada y aguarda una respuesta concreta por parte del gabinete municipal.