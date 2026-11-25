La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis salió al cruce del reciente anuncio de un bono de $350.000 para los empleados de la Municipalidad de la ciudad capital, calificando la medida como un retroceso en los ingresos de los trabajadores frente al avance de la inflación.

A través de un comunicado titulado “Menos bono, más ajuste para los municipales”, la organización sindical remarcó que el monto dispuesto para este año resulta nominalmente inferior al entregado durante el ejercicio anterior, cuando la suma extraordinaria había alcanzado los $400.000.

“Mientras tanto, la inflación sigue aumentando y el poder adquisitivo de los trabajadores se deteriora cada vez más. En términos reales, este bono vale menos que el del año pasado. No es un beneficio: es más pérdida del poder adquisitivo”, advirtieron desde el gremio estatal.

En su pronunciamiento, ATE apuntó directamente contra la administración municipal al sostener que la comuna dispone de margen financiero para afrontar una mejora genuina en los haberes, pero opta por no aplicarla. En esa línea, señalaron que el Ejecutivo local recibe envíos constantes de recursos desde la Provincia.

“La Municipalidad de San Luis cuenta con recursos suficientes para mejorar la situación salarial de sus trabajadores y trabajadoras, pero decide no hacerlo. Además, el Gobierno provincial viene enviando adelantos de coparticipación de manera permanente. Por eso, el deterioro salarial no puede analizarse únicamente como una cuestión económica: también hay decisiones políticas detrás”, remarcaron.

Finalmente, el sindicato reclamó abandonar el esquema de pagos extraordinarios de menor valor real y avanzar hacia una actualización de los sueldos básicos: "Los y las municipales no pueden seguir pagando el costo del ajuste. El salario debe alcanzar para vivir dignamente. ¡Es hora de una recomposición salarial real y no de bonos que cada año valen menos!", concluyeron.