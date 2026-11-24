Los campos de la zona están totalmente inundados. Hay amplia preocupación de que el agua llegue a la localidad. Foto: gentileza.

Justo Daract atraviesa horas críticas ante el avance de una importante masa de agua que amenaza con ingresar al ejido urbano. En el marco del fenómeno climático del Súper Niño, un arroyo salió de su cauce a la altura del canal de hormigón que corre paralelo a la autopista, provocando enormes anegamientos en campos linderos y obligando a interrumpir el tránsito sobre el corredor bioceánico.

El intendente, Alfredo Domínguez, expuso la gravedad del panorama y reclamó en reiteradas oportunidades la intervención inmediata del Gobierno provincial.

“Lo preocupante y lamentable es que del Gobierno de la Provincia, después de 12 horas del acontecimiento, no aparece nadie, no dice nada y no se ha comunicado con la Municipalidad”, advirtió en diálogo con El Diario de la República. Recorrió distintos tramos de la arteria, hasta las inmediaciones de la ruta 11.

Defensas al límite

Según explicó Domínguez, el caudal avanza con fuerza por el sector comprendido entre la autopista y el canal de hormigón, el cual permanece vacío. El mandatario presume que una obstrucción o falta de mantenimiento en el cruce por debajo de la traza vial desvió el curso natural del agua.

Ante la urgencia, la comuna desplegó maquinaria propia para levantar un terraplén de contención paralelo a la ruta provincial 11, a unos cuatro kilómetros del ingreso a la ciudad. Sin embargo, el intendente explicó que la obra resulta insuficiente frente a la magnitud del caudal. Necesita acciones de envergadura que debería brindar de manera urgente la Provincia.

“Con las dos palas que la Municipalidad tiene se ha hecho un terraplenado acompañando la ruta 11, pero no da ninguna seguridad; no es una consolidación que garantice que esta cantidad de agua no vaya a llegar a Justo Daract y nos inunde toda la ciudad”, alertó Domínguez, quien adelantó que evalúa declarar el estado de emergencia.

Pedido de intervención

Actualmente, el avance del agua hacia el casco urbano es contenido de manera provisoria por el terraplén de la ruta 11 y las vías del ferrocarril, desviando el flujo hacia el sur e inundando zonas rurales. “Se ha hecho un mar en los campos. Me preocupa que si la defensa que hemos hecho se bandea, tenemos esta agua en la ciudad”, sostuvo.

Frente a este escenario, el intendente solicitó por tercera vez el despliegue urgente de Vialidad Provincial y de San Luis Agua, así como la activación de los protocolos previstos para el fenómeno del Súper Niño.

“Esto es fácil de solucionar para la Provincia con gente especializada. Pedimos que tomen este asunto y pongan la responsabilidad que tienen que poner de forma inmediata, que vengan ahora”, concluyó.