La Justicia de San Luis condenó a seis años de prisión efectiva a Felipe Bianchi Durán, exfuncionario de la Municipalidad de Luján, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal. La resolución fue difundida oficialmente por la Red Infancia Robada – Foro San Luis, organización que acompañó el reclamo de celeridad en el expediente.

El fallo pone fin a un proceso judicial que se inició en 2022 y sufrió reiteradas postergaciones desde 2024. Durante este año, la representación legal de la víctima —a cargo del abogado Marcelo Otamendi—, junto con la Red Infancia Robada y la Fundación Progresión, impulsaron nuevamente el trámite para concretar el debate oral, instancia a la que la Fiscalía había llegado con un pedido de 15 años de cárcel.

Los hechos investigados

La causa se originó a partir de una denuncia por al menos seis hechos ocurridos entre 2020 y 2021, cuando la víctima tenía entre 12 y 13 años y el acusado cumplía funciones en la Comuna. Según se acreditó en la investigación, la menor era hija de una trabajadora doméstica de la familia y quedaba al cuidado de Bianchi Durán por una relación de confianza, incluso durante viajes a la capital puntana o a Potrero de los Funes.

De acuerdo con el testimonio de la adolescente, algunos de los ultrajes ocurrieron en el propio recinto municipal donde el condenado desempeñaba su cargo, así como en la vivienda que compartía con su expareja, la exintendenta Mariela Páez Hernández.

El camino hacia el juicio

El caso salió a la luz en 2022 durante una consulta médica en el Hospital de Luján, donde profesionales de la salud advirtieron signos de alarma y contuvieron a la joven cuando relató lo sucedido. Al día siguiente, su madre radicó la denuncia.

Tras la declaración en Cámara Gesell —donde las pericias psicológicas confirmaron indicadores compatibles con abuso sexual—, el juez Ariel Parrillis formuló los cargos en junio de 2023 por abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador accidental, imponiéndole restricciones de acercamiento y la prohibición de salir de la provincia.

Posteriormente, el juez de Garantías Juan Manuel Montiveros Chada elevó la causa a juicio tras el requerimiento del fiscal Francisco Assat Alí, desembocando finalmente en la sentencia condenatoria conocida en las últimas horas.