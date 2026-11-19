En la audiencia de formulación de cargos contra César Jesús Rodríguez, el fiscal Francisco Assat sostuvo que el incidente que derivó en el brutal homicidio del futbolista Dylan Gatica comenzó “con un juego de manos, el enojo por una campera rota y, más tarde, una agresión con un cuchillo”.

La hipótesis de lo acontecido el 17 de noviembre en el barrio “Los Telares” se conoció este jueves, en la audiencia el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes. En ese ámbito se le comunicó formalmente a Rodríguez la imputación de homicidio y el Fiscal N° 1, acompañado por el adjunto Juan Pablo Estopiñán, solicitó 120 días de prisión preventiva

Los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron el pedido en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, al señalar que el imputado se habría cambiado de ropa y ocultado el arma, además de la posibilidad de que pudiera influir sobre los testigos.

Rodríguez se abstuvo de declarar y sus defensores-Emiliano Agúndez y Carolina Zavala-, solicitaron la prórroga prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial por el término de ocho días, con el objetivo de analizar las actuaciones y trabajar en torno al estado de la causa de su asistido.

Esta medida fue concedida por el juez de Garantía por lo que Rodríguez continuará detenido y una vez cumplido ese plazo, se realizará una nueva audiencia para definir la situación procesal del imputado.

El hecho según la Fiscalía

Según el Ministerio Público Fiscal, el episodio el fatal episodio comenzó cuando Gatica y Rodríguez compartían un encuentro junto a Juan Romano en un taller de motos, en el barrio Los Telares. Eran cerca de las 19:30.

“En ese domicilio iban a retirar la motocicleta de Romano y en esas circunstancias se inició un juego de manos entre Dylan y el imputado y eso que empezó como un simple juego terminó con un enojo de Rodríguez con Dylan por haberle roto su campera”, narró Assat.

Aunque la situación pareció terminar allí, los tres continuaron su recorrido hasta el domicilio del imputado. La víctima lo hacía en su motocicleta Motomel roja de 150 centímetros cúbicos. Fue frente a esa vivienda, cuando Gatica y Romano lo esperaban en la vereda, que Rodríguez habría salido con un cuchillo de 20 centímetros de largo con intenciones de agredir a Dylan.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el joven de 20 años corrió para evitar las estocadas y recogió piedras para defenderse. Luego regresó y se produjo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, durante el cual recibió dos heridas de arma blanca. La primera le provocó una lesión en la región supraespinosa izquierda, la otra resultó mortal: comprometió el pulmón, las arterias pulmonares y la aorta.

“Una batalla cuerpo a cuerpo claramente desigual porque recordemos que Rodríguez portaba un cuchillo y en ese forcejeo, en esa pelea, le asesta dos puñaladas. Naturalmente Dylan cae al piso totalmente incapacitado. Rodríguez se retira a su vivienda, que estaba a escasos metros, ingresa, cierra la puerta y no permite el ingreso de ninguna persona, mientras que los vecinos que vieron esta secuencia asisten a Dylan, entre ellas RCP en el piso”, sostuvo el fiscal.

La víctima fue trasladado al hospital, donde falleció a los pocos minutos, a causa de un hemotórax por lesiones punzo cortantes en tórax, según el informe preliminar realizado por la forense Patricia Gallardo.

Fuente: Prensa del Poder Judicial