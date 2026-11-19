“Esto es una locura. Te vulneran tu propiedad, te roban y te lastiman…”, reflexionó con preocupación por las consecuencias que dejó como saldo el hecho delictivo que el miércoles, a la mañana, se produjo en la ciudad de San Luis.

Se trata del caso del hombre que cayó de un techo durante un forcejeo o empujado por un delincuente y, debido a la gravedad de la lesión, le diagnosticaron una fractura de columna y un daño muy grave en su médula.

El robo ocurrió el miércoles, alrededor de las 08:30, en una vivienda de calle Chacabuco al frente del Cementerio de San José, en pleno centro de la ciudad de San Luis.

Edgardo “Turky” Uisso al entrar sorprendió a un delincuente desmantelando el aire acondicionado, lo que derivó en una persecución por los techos.

Mientras el malviviente consiguió escapar, “Turky” Uisso pagó las peores consecuencias. Ahora está hospitalizado y debe ser operado.

Para solventar los gastos, sus conocidos y amigos hicieron un llamado a la solidaridad para reunir fondos para “afrontar muchos gastos médicos, como internación, silla de ruedas, placas para su columna y operaciones”.

Quienes puedan sumarse a esta campaña solidaria, pueden hacerlo al alias: TURKYUISSO o al CBU 4530000800011343817785 a nombre de Sol Uisso