La jornada en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” estuvo marcada por el malestar y las complicaciones operativas debido a que sus ascensores permanecieron fuera de servicio. La situación obligó a pacientes, personas mayores, visitantes, entre otros, a desplazarse por las escaleras, generando evidentes dificultades en la movilidad interna.

En principio, el inconveniente se habría producido luego de la fuerte tormenta que se registró en la madrugada de este miércoles, fenómeno que tendría relación con las fallas eléctricas en el edificio.

Los ascensores, fuera de servicio.

Si bien la versión que circuló dentro de la institución atribuye la parálisis de los elevadores a “tareas de mantenimiento”, hasta el momento no se emitió un comunicado oficial que precise el origen técnico del problema ni los plazos de normalización.

La falta de precisiones abrió una serie de interrogantes, convirtiéndose en el tema central del día dentro del nosocomio. Entre los principales cuestionamientos resuena la oportunidad de los trabajos: si efectivamente se trata de un mantenimiento programado, surge la duda de por qué se ejecutó en un día hábil de alta demanda asistencial en lugar de realizarse durante un fin de semana o en franjas horarias de menor circulación.

Asimismo, el episodio puso bajo la lupa la infraestructura de contingencia . Ante la presunción de que el corte responda a los efectos del temporal, resuenan las preguntas: ¿Qué ocurrió con el sistema eléctrico de emergencia?