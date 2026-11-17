Dos o tres certeras puñaladas con un cuchillo del tipo carnicero a la altura del corazón, le causaron la muerte a Dylan Gatica, un joven futbolista de San Francisco del Monte de Oro.

El homicidio se registró este martes, a la tarde, en el barrio “Los Telares”, que está situado a poca distancia de la terminal de ómnibus, en el acceso a la localidad.

Los motivos del incidente que derivó en el fatal desenlace aún se desconocen. Lo único que trascendió es que hubo una primera discusión y tras un tiempo de calma, se volvieron a enfrentar y derivó en la locura del homicidio de Gatica.

Después de las 22.00, cuando el episodio ya había trascendido a través de las redes sociales, el Ministerio Público Fiscal comunicó que se había entregado el principal sospechoso del crimen.

Los directivos del Club Deportivo y Social Colocasi emitieron un comunicado lamentando “profundamente el fallecimiento de nuestro ex jugador y amigo” y expresaron sus condolencias para su familia. Y, lo mismo hicieron las autoridades del Club Atlético Rincón. “Siempre en nuestros corazones”, remarcaron.

Por su parte, el espacio en Facebook “Que Pasa San Francisco”, al comunicar el conmovedor hecho, señaló: “La comunidad de San Francisco del Monte de Oro llora la partida de un joven deportista muy querido en la localidad”.

También indicó que el presunto homicida habría sido detenido por personal y que la investigación continua para esclarecer las circunstancia que derivaron en el asesinato.

Otro caso que puso ser una tragedia

Este es el segundo caso de violencia que ocurre en los últimos días en San Francisco. Semanas atrás, en un campo de la zona del Rincón, un joven apuñaló a su tío durante una discusión familiar.

El herido fue trasladado a un centro asistencial y el acusado, tras unas horas de detención, “fue liberado porque no hubo denuncia policial”, le informó una fuente de la comuna a El Diario de la Republica.