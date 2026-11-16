Un accidente temprano generó más inconvenientes de tránsito en una zona caótica

A los habituales problemas de tránsito que se registran en la calle Riobamba todas las mañanas, un accidente en la esquina con Ciudad del Rosario, en la misma de la Jefatura de Policía, sumó un nuevo corte.

El hecho se produjo a las 7 de la mañana del lunes 16 de noviembre entre un FIAT Duna y una moto de 110 centímetros cúbicos. El rodado mayor estaba conducido por un hombre de 63 años en tanto que a bordo de la moto iba un joven de 23. A ambos, el test de alcoholemia les dio negativo.

La motocicleta Corven Energy iba por calle Riobamba hacia el norte y fue embestido por el auto, que iba por la otra arteria hacia el este. Queda determinar cuál fue el conductor que no respetó el semáforo enclavado en esa esquina. El motociclista debió ser trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo para su astención.

Durante varios minutos, el tránsito permaneció interrumpido por Riobamba e hizo que la congestión sea muy grande debido al movimiento de automóviles de quienes llevan a los chicos las dos escuelas que están en la zona, más el corte de más de dos meses de la colectora de la Autopista Serranías Puntanas, a tres cuadras del lugar.