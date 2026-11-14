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Daños y destrozos

Nuevo episodio de inseguridad: destrozaron una casa para robar la grifería

Una casa de San Martín 50 llevaba 15 días vacía. Rompieron ventanas, rejas y portón y dañaron el baño.

Por redacción
| Hace 1 hora

Una vivienda ubicada en calle San Martín al 50 fue blanco de un nuevo episodio de inseguridad durante la madrugada de este sábado. Quienes ingresaron rompieron ventanas, rejas y el portón, y causaron importantes destrozos en el interior.

 

 

 

La propiedad había estado alquilada hasta hace unos 15 días. Su propietaria vive en un pasaje ubicado detrás de la casa y recibió el aviso de un vecino, quien le contó que había visto a una persona saltar desde una vivienda situada al fondo.

 

 

Tras la alerta, fueron hasta el inmueble y se encontraron con los daños. En el baño, los intrusos rompieron distintos elementos, aparentemente para llevarse la grifería. No se precisó si lograron sustraerla.

 

 

La propietaria enviará fotografías de los destrozos. Hasta el momento no se brindaron detalles sobre una denuncia o la intervención policial.

 

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