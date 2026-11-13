San Luis, sitiada por los derrames cloacales: malestar ante la falta de respuestas

La ciudad atraviesa un escenario crítico debido a los reiterados desbordes cloacales que afectan tanto a las principales arterias como al microcentro, entre otros sectores. El problema, que persiste sin soluciones de fondo por parte de la Municipalidad, ha generado un profundo malestar entre los vecinos, quienes denuncian no solo la incomodidad de los olores nauseabundos, sino también el grave riesgo sanitario que representan estos focos infecciosos.

Uno de los puntos más alarmantes se registra en la Avenida Lafinur, a pocos metros de Tomás Jofré y de Avenida España, donde la pérdida lleva varios días sin ser resuelta. La cercanía con la Escuela N° 314 “Provincia de La Rioja” agrava el panorama: decenas de alumnos deben transitar diariamente por la zona sorteando los charcos y el paso de los vehículos, cuyas ruedas inevitablemente salpican aguas servidas hacia las veredas.

Así se ve uno de los derrames más importantes. Foto: gentileza.

A esto se suma el perjuicio para los trabajadores de la Feria del Trueque, quienes montan sus puestos en el sector para hacer frente a la crisis económica y se ven obligados a soportar las condiciones insalubres durante toda la jornada.

Una situación similar se da a poca distancia. En Avenida Lafinur (norte) y Almirante Brown (a un costado de las instalaciones de Edesal) donde el tremendo derrame que hay hace que el ambiente sea insoportable. Vecinos aseguran que se han cansado de reclamar a las líneas habilitadas por la Intendencia Municipal.

A pocas cuadras de allí, en la intersección de Pringles y Lafinur, el Municipio inició tareas de reparación tras un fuerte desborde, lo que actualmente provoca importantes demoras y complicaciones en la circulación vehicular.

Sin embargo, los reclamos se multiplican a lo largo de toda calle Pringles, especialmente en el tramo que va en sentido hacia la avenida, desde Mire en adelante, donde los inconvenientes son moneda corriente. Cada dos por tres hay derrames.

El mapa de los derrames se extiende hacia otros sectores. En el cruce de Juan Gilberto Funes y Rivadavia, así como en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, el agua estancada forma parte del paisaje habitual.

Una situación similar se vive en distintos tramos de calle Buenos Aires, donde las pérdidas aparecen de manera intermitente.

Mientras los líquidos cloacales continúan ganando las calles, los vecinos de la capital exigen una intervención urgente y definitiva que ponga fin a un problema que atenta directamente contra la salubridad pública. Una cuestión queda clara: en lo que va de la gestión, el Municipio lo logra mínimamente accionar ante estas dificultades.