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La lectura peronista

Una nueva vida es posible: el mensaje de León XIV y la bandera justicialista

El Partido Justicialista de San Luis vinculó el mensaje de León XIV con las banderas históricas del peronismo y llamó a convertir la esperanza en acciones concretas.

Por redacción
| Hace 2 horas

Las palabras del papa León XIV encontraron eco en San Luis. El Partido Justicialista reconoció en su mensaje una invitación a recuperar la esperanza, fortalecer la solidaridad y trabajar por una sociedad donde nadie quede afuera.

 

 

Justicia social, dignidad del trabajo, igualdad de oportunidades, educación y salud para todos: los principios que el Papa puso en el centro de su reflexión dialogan con las banderas históricas del peronismo. El PJ puntano tomó esa coincidencia y la convirtió en una convocatoria a construir comunidad, cuidar a quienes más lo necesitan y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

 

 

En tiempos difíciles para muchas familias, el documento propone volver a poner a las personas en el centro y transformar la solidaridad en acciones concretas. Una tarea colectiva que empieza por escuchar, acompañar y tender una mano.

 

 

“Una nueva vida es posible”, sostiene el mensaje. Desde San Luis, el justicialismo invita a convertir esa esperanza en compromiso y a construir una provincia más humana, democrática y justa, donde cada persona pueda salir adelante.

 

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