León XIV evocó al Cura Brochero y a Mama Antula ante una multitud en Córdoba

El papa León XIV celebró este martes una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. En su tercer día en la Argentina, dedicó la homilía a los santos y beatos vinculados al país y eligió al Cura Brochero y a Mama Antula para hablar de cómo la fe se traduce en el servicio a los demás. "No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", dijo.

La imagen del Cristo pobre, que Brochero mandó tallar cuando estaba enfermo, presidió la celebración. El Papa recordó cómo los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola marcaron la vida del sacerdote cordobés. También evocó a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que recorrió el país para difundir esos mismos ejercicios y, según destacó el pontífice, hizo del auxilio al prójimo parte de su tarea evangelizadora.

En la homilía también hubo lugar para fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña. León XIV vinculó sus trayectorias con la construcción de una patria "fraterna y solidaria" y llevó ese llamado a escenarios cotidianos, de la escuela a la plaza y del tambo a la oficina.

El pontífice llegó por la mañana al aeropuerto Ambrosio Taravella, donde lo recibieron el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi. Antes de la misa, recorrió en papamóvil el predio donde lo esperaban los fieles.

La agenda vaticana prevé una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. El miércoles, antes de partir hacia Perú, el Papa tiene programada una visita al penal de Villa Devoto y una misa en Luján.