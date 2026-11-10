Cierre de Black & Decker: “El pueblo de Justo Daract está muy golpeado”

“Esta situación nos sorprendió hoy a la mañana, así como siempre se han manejado ellos, de no avisar, no tener pacto para el personal, de tener una frialdad para el operario. Siempre fue así, se manejaron de esa forma”. El que habla es Mauro que por 12 años se desempeñó en el área de inspección de Black & Decker, la fábrica con asiento en Justo Daract que hizo un feroz e intempestivo recorte.

Hoy llegó como siempre, a las 6 de la mañana. Y se encontró con el final. “Nos notificaron de la situación, de que la empresa no estaba vendiendo y que decidían cerrar las puertas. Así que nos daban una notificación de que estábamos despedidos”.

Cuenta que afuera había un grupo de seguridad de 10, 12 personas. Una mesa abajo de un alero que hay para los autos. Y como 10 administrativos, abogados, Recursos Humanos. “Una vez echaron a personas y dijeron que los iban a llevar a un curso, y cuando volvieron los habían despedido a todos”, dice Mauro.

Pero para entender lo que se perdió hoy, hay que contar lo que era esta fábrica. “Antes se llamaba Emirian y después hace unos catorce años que la compró Black & Decker2, cuenta Mauro, quien dijo que la planta "mejoró mucho la economía del pueblo porque ayudó a muchísimas familias”.

“Éramos como cien, ciento cinco, ciento tres por ahí y después fue reduciendo hasta que hoy quedamos empleados solamente cuarenta y cinco empleados y después eran todos administrativos. Eran como quince. Así que sesenta más o menos”.

De 105 a 60. Esa fue la caída. Despidos a principios de año, producción que bajaba un montón, promesas de que el año que viene iban a volver a levantar el volumen, que iban a seguir trabajando. A los dos meses el gremio vino y les planteó qué pasaba, por qué estaban tan mal. Ellos dijeron que estaba todo bien. “Y bueno, hoy nos encontramos con esta situación”.

Un golpe que se siente en Villa Mercedes

Y entre los 60 también hay gente de Villa Mercedes. “Que los administrativos eran gente de Mercedes, ingenieros de Mercedes, gente de compra de Mercedes, así que también para Villa Mercedes es un golpe porque hay varios ingenieros y personal que venía allá a laburar acá, también los despidieron ahí. No tenían ni idea de lo que estaba sucediendo”.

Ingenieros que viajaban todos los días a trabajar a Justo Daract. Tampoco sabían nada. Llegaron hoy y también estaban despedidos. Después Mauro baja la voz, porque ahí viene lo más duro:

“Y la situación golpea fuerte, es angustiante, es chocante, pero bueno, es la realidad que vive la Argentina. Hay muchos que lo tomaron bien y hay otros que no tanto. Yo, por ejemplo, ya me la veía venir, porque veía que la empresa no iba para ningún lado, que estábamos sin producción, veníamos a pintar, a arreglar el parque”.

“Pero bueno, hay otras personas que son grandes ya, que tienen veinte años, veinticuatro años”, dijo el operario.

“Después, para el pueblo, es un golpe grandísimo, grandísimo, grandísimo, porque acá son de los empleados, mis compañeros son cuarenta y pico, y hay un montón de familias atrás de ellos, todos tienen hijos, y lamentablemente hoy el golpe para el pueblo ha sido muy grande, muy grande”.

Toda una cadena laboral que desaparece

Más de cuarenta empleado viven en Justo Daract, todos tienen hijos y familias atrás. “Porque no solamente movía a los empleados de acá del pueblo, sino movía el agua, el que te traía el agua, las remises que se usaban para las obras estas, la seguridad también”.

El agua. Los remises. La seguridad. Las obras. Todo eso se movía con la fábrica. Todo eso hoy se frena también. Y ahora, después de la notificación, vino la segunda pelea. La de la plata.

“Bueno y quedó así, ahora nos quedamos acá en la empresa porque al declararnos despedidos nosotros deberíamos recibir todo el dinero de toda la indemnización. Al ser una multinacional tiene que pagarnos todo, porque la ley lo dice. Y ellos nos quieren pagar en dos veces”, cuenta Mauro.

Los trabajadores se negaron al pago dividido. El gremio (Asociación Minera) también. “La cuestión es que tomamos, el gremio que dijo no,porque están obligados a pagar la indemnización completa al ser despedidos, tienen que pagar todo, porque no es que se declararon en quiebra, sino que cierran solamente este módulo, ellos de Argentina, no se van”.

Esa es la clave: Black & Decker no se declaró en quiebra sino que deja de funcionar en Justo Daract. Por eso, dice el gremio, están obligados a pagar todo junto, completo.

Y ahora están esperando. Los trabajadores se quedaron en la empresa. El sindicato se fue al Ministerio de Trabajo a hablar. Hay gente que todavía está en shock. Otros que más o menos lo tienen asumido. El industricidio que llegó a Justo Daract para demoler prácticamente a las familias de esta localidad.

Pero también es esto: 60 familias que no solo perdieron el trabajo, sino que ahora tienen que pelear para que les paguen lo que les corresponde, todo junto, como dice la ley.