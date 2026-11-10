Por un conflicto en Black & Decker en Justo Daract 60 empleados quedaron en la calle

Por sorpresa, más de 60 empleados de la fábrica Black & Decker de Justo Daract se quedaron sin trabajo ante la intempestivo decisión de las autoridades de la planta, ubicada sobre la ruta Nacional 7.

Los obreros se presentaron a trabajar en las primeras horas del martes 10 de noviembre y se encontraron con que el edificio estaba cerrado y como nadie les brindó una comunicación oficial, entendieron que estaban despedidos.

Por lo pronto, nadie es capaz de brindar un panorama cierto sobre el futuro de la empresa en Justo Daract, pese a que los empleados aseguran que tenían mucha producción pendiente.