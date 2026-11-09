Dudas sobre la muerte de un hombre en un auto incendiado

Dueño de una vitalidad enviable a los 64 años, Aldo Funes era un vecino muy conocido del Pueblo Nuevo. Por eso la noticia de su muerte en el incendio de su auto soprendió a su familia, a sus muchos amigos y al barrio. El hombre falleció el domingo por las múltiples quemaduras que sufrió en el incendio.

El hecho en sí tiene todavía muchos cuestionamientos, sobre todo los señalados como el iniciador del fuego en el FIAT Uno que estaba estacionado en el garage de la casa de la víctima, en Aristóbulo del Valle al 300, entre Yapeyú y Víctor Tula. El domingo a la mañana, un hermano de Funes lo descubrió e intentó apagarlo, ayudado por un chofer de Transpuntano que pasaba por allí con el colectivo de la línea A y le prestó el matafuegos.

Una vez que el fuego fue sofocado, el hermano de Aldo pudo extraer el cuerpo, que estaba muy atacado por las llamas. De inmediato lo llevaron al Hospital Ramón Carrillo, pero falleció a las pocas horas de ingresar.