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Inseguridad

Robaron otra vez en el club Guay Curú, a dos cuadras de la plaza Pringles

Como en la ocasión anterior, un ladrón ingresó a las instalaciones de la institución de calle General Paz y tras romper varias aberturas se llevó objetos de valor. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Por segunda vez en seis meses, la sede céntrica del club Guay Curú fue víctima de un robo en el que un solitario ladrón vulneró los sistemas de seguridad, se burló de las cámaras de vigilancia, rompió aberturas y se llevó algunos elementos de valor.

 

 

El robo fue descubierto a las 7:30 de la mañana por las autoridades de la institución, que manifestaron una “profunda preocupación, indignación y tristeza” por lo sucedido.

 

 

“Detrás de cada espacio de nuestro club hay muchísimo esfuerzo, trabajo y compromiso de quienes día a día hacen posible que Guay Curú siga creciendo”, escribieron los dirigentes en las redes sociales a la vez que repudiaron el hecho contra una institución “construida y sostenida por todos”.
 

 

Los registros de las cámaras de vigilancia fueron puestos a disposición de la Policía de la Provincia junto a la denuncia que los damnificados expusieron en la Comisaría 1°. En el video se ve al ladrón, de gorra con visera, ingresar a una oficina y causar los destrozos.

 

 

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