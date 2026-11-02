Dos choques en cinco minutos dejaron seis heridos, entre ellos una niña

Seis personas, entre ellas una niña de 10 años, resultaron heridas en dos siniestros viales registrados con apenas cinco minutos de diferencia este lunes por la mañana en la ciudad de San Luis. Todos los lesionados viajaban en motocicletas y fueron trasladados a centros de salud.

El primero de los choques ocurrió alrededor de las 7:45, en el empalme de la colectora sur del puente Derivador y la avenida del Fundador, frente a la rotonda cercana a la EDIRO. Allí colisionaron una Motomel DLX 110, conducida por un hombre de 45 años que viajaba con su hija de 10, y una Benelli TNT 150, al mando de un hombre de 27 años que llevaba como acompañante a su hermana de 21.

Según las primeras averiguaciones policiales, la Motomel circulaba por la colectora de oeste a este, mientras que la Benelli avanzaba por la avenida del Fundador, también hacia el este. Las circunstancias del impacto son materia de investigación.

Los cuatro ocupantes sufrieron lesiones y recibieron asistencia del Sempro. La niña fue trasladada al Hospital Pediátrico San Luis, mientras que los dos hombres y la joven fueron derivados al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Apenas cinco minutos después, alrededor de las 7:50, se registró el segundo siniestro sobre la avenida José Santos Ortiz, a la altura del puente del barrio Tibiletti.

De acuerdo con la información policial, una Motomel S2 150, conducida por un joven de 25 años que viajaba con una joven de 23, impactó contra la parte trasera de una Chevrolet S-10. Ambos vehículos circulaban de oeste a este. La camioneta era manejada por una mujer de 28 años, que no sufrió lesiones.

Los dos ocupantes de la moto fueron asistidos por personal del Sempro y trasladados al Hospital Central para la realización de estudios médicos. La información difundida no precisó la gravedad de las lesiones de ninguna de las seis personas hospitalizadas.

Los controles de alcoholemia realizados a los cuatro conductores dieron resultado negativo, con registros de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En ambos lugares intervino personal de la División Accidentología Vial San Luis. En el choque cercano a la terminal también trabajaron efectivos del Destacamento Policial 44 de la EDIRO, mientras que en el de la avenida José Santos Ortiz participó la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico.