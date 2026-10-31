Otro engaño para entrar a una casa y robar: ahora la víctima fue un hombre

Un hombre fue víctima de un robo en su vivienda de Villa Mercedes el viernes 30 de octubre, alrededor de las 18, según denunció públicamente un familiar. El relato señala que un desconocido consiguió entrar con la supuesta intención de ayudarlo con la electricidad, provocó un corte general de luz y se retiró con dinero de la víctima.

El episodio presenta similitudes con otro ocurrido en la ciudad de San Luis: el perfil de la víctima y el uso de un engaño para lograr que le abrieran la puerta. Sin embargo, se trata de hechos distintos y no está confirmado que hayan sido cometidos por la misma persona.

En el caso de Villa Mercedes, la familia decidió difundir lo sucedido para advertir a otros vecinos. “Desde la impotencia nos toca dar a conocer un hecho que ocurrió el día viernes 30/10 a las 18hs en casa de mi tío”, comienza la publicación.

Según ese testimonio, el visitante se presentó como alguien dispuesto a ayudar con la electricidad. Una vez dentro de la vivienda, habría generado el corte de suministro que precedió al robo. El relato difundido no precisa cuánto dinero se llevó ni cómo se produjo el apoderamiento.

“¿Debemos dejar todo así nomás y simplemente agradecer que no le pegó o mató?”, expresó el familiar, que cuestionó la vulnerabilidad de los adultos mayores ante personas que se aprovechan de su confianza para ingresar a sus hogares.

La publicación también manifestó frustración por la reiteración de estos episodios y por lo que la familia considera una falta de respuestas frente a las denuncias. Su decisión de hacer público el caso apunta a alertar sobre una maniobra que vuelve a aparecer, esta vez en Villa Mercedes, aunque la posible vinculación con el hecho de San Luis permanece sin confirmar.