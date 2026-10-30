Treinta años de tizas y entrega: la emotiva jubilación de la profesora Sandra Saco

Hay pasillos escolares que guardan momentos inolvidables, risas y nervios entre exámenes finales, pasos apresurados de lunes por la mañana y, de vez en cuando, silencios que se llenan enteros de gratitud. En el Colegio N°3 “Manuel Belgrano”, de La Toma, son vivencias cotidianas que se graban inmemoriales entre quienes hacen de la institución una familia. Esta vez, en esa historia escrita en el devenir de la localidad, se trazó un homenaje vibrante por la jubilación de la profesora Sandra Saco.

Treinta años de trayectoria no se resumen fácilmente en un legajo ministerial. Para Sandra, la docencia nunca fue una mera transmisión de contenidos curriculares, sino un ejercicio diario de cercanía.

Sandra y el cariño de sus colegas. Foto: Colegio N°3 "Manuel Belgrano".

Fresca, sencilla, de una calidez que tiende puentes, su paso por el aula dejó una marca honda en cada generación de tomenses que tuvo la suerte de sentarse frente a ella. Su compromiso no entendía de horarios ni de rutinas grises: cada estudiante que cruzaba la puerta de su clase encontraba una mirada atenta, una palabra justa y esa vocación inquebrantable que solo tienen los maestros de raza.

Por eso, cuando los pasillos se poblaron de palmas y la emoción se condensó en nudos en la garganta, quedó flotando esa nostalgia tan particular que nace al cerrar las grandes etapas. Es la certeza de que se va la docente, pero de que el afecto genuino trasciende el portón escolar.

Los alumnos la llenaron de afecto. Foto: Colegio N° 3 "Manuel Belgrano".

La propia institución sintetizó el sentimiento colectivo en su mensaje de despedida: “Porque después de tantos años, una docente no se lleva solamente recuerdos: deja enseñanzas, huellas y una parte de su vida en cada generación que pasó por sus aulas”.

La jubilación marca ahora el inicio de un tiempo nuevo, de merecido descanso y horizontes por estrenar. Aunque ya no corra timbre que la llame por la mañana, los vecinos de La Toma no tendrán que ir muy lejos para seguir encontrándose con su sonrisa. Bastará con verla en su farmacia —ese otro espacio de encuentro cotidiano— para que Sandra siga siendo la misma de siempre: la vecina cálida, la confidente de mostrador, la mujer sencilla que hizo del paso por la escuela un mundo permanente de afecto.

Como bien reza la despedida del Belgrano, las puertas del colegio siempre estarán abiertas para ella, porque quienes dejan huellas tan profundas, simplemente, nunca se van del todo.