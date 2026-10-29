Promesas de software y hospitales desbordados: falta de turnos y de profesionales

En la provincia hay jóvenes programadores o referentes informáticos, hay instituciones educativas que podrían contribuir, pero Poggi llama a licitación para un software de turnos. Foto: ANSL.

La gestión de la salud pública en la provincia atraviesa un escenario crítico donde la impericia organizativa y la falta de respuesta inmediata golpean de lleno a los sectores más vulnerables. Mientras el Gobierno celebra la firma de un llamado a licitación para implementar un software de gestión centralizada de turnos, la realidad cotidiana en los establecimientos sanitarios muestra un sistema completamente desbordado, paralizado y por ende con una lluvia de reclamos.

El colapso es visible en cada nivel de atención. En la Maternidad —único centro público habilitado para estudios de alta complejidad en su tipo— conseguir un turno para una ecografía se ha vuelto un imposible. Se asegura que decenas de embarazadas primerizas son derivadas a la medicina privada sin contar con los recursos económicos para afrontarla. A esto se suma la alarmante escasez de profesionales en especialidades sensibles como la salud mental, dejando sin contención a cientos de pacientes.

En los hospitales generales, el trámite para acceder a una consulta médica es una verdadera odisea marcada por filas bajo la madrugada y esperas interminables. La desorganización ha llegado al extremo de que en redes sociales proliferan ofertas de personas que cobran por hacer la fila en lugar de los enfermos o trabajadores.

Frente a esta urgencia, el anuncio oficial encabezado por el gobernador Claudio Poggi y la ministra Teresa Nigra sobre la futura incorporación de una “ventanilla virtual” suena desconectado e insuficiente.

Además de demorar soluciones concretas, la decisión de licitar un desarrollo externo ignora la capacidad técnica de los jóvenes profesionales y de las instituciones públicas de educación superior de la provincia, que podrían aportar alternativas locales.

Mientras la burocracia estatal promete herramientas que tardarán meses en dar resultados, las familias y los pacientes crónicos continúan pagando el costo de la desidia.