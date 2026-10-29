Una prima de Claudia Rodríguez pide que se haga justicia

Un breve escrito que corresponde a ‘Beluu’ Rodríguez, publicado en su cuenta de Facebook, pidió por el esclarecimiento del femicidio de su prima, Claudia Andrea Rodríguez, que el pasado fin de semana conmocionó a San Luis. Lo publicó el domingo, a horas de que algunos de los familiares directos de la mujer de 37 años admitieron que corresponden a la víctima.

“Solo pido justicia, que no quede impune. Que paguen los que tengan que pagar. Prima, Danos las fuerzas para seguir con este Dolor, te voy a recordar siempre con tu forma de ser tan especial, siento tanta tristeza. Pido a Dios que les de muchas fuerzas a toda la familia en este momento tan triste, no merecías esto. Descansa en paz”, dice el mensaje.

Después de ese día, la manifestación que hizo ‘Beluu’ Rodríguez es la última declaración pública de la familia de “La Flaca” como la llaman sus parientes más cercanos y amigos. Desde entonces, el caso ha quedado sumergido en un llamativo silencio porque ni siquiera se conocen los pasos que están dando la Justicia y la Policía para dilucidar la horrenda muerta que fue descubierta por un perro callejero que, en busca de algo para comer, dio la pista clave para hallar el cadáver.

Un vecino vio al can pasar por frente de su casa con un brazo y al dar aviso a la Policía, a las horas apareció el cuerpo de la joven que se ganaba la vida vendiendo pan y tortitas caseras y que también era recordada como una mujer, mamá de un adolescente, que ayudaba a muchas personas que viven en la pobreza.

“La Flaca” Rodríguez era buscada desde los primeros días de octubre. Hace casi un mes, tomó sus prendas y se fue a la casa de un hombre muy conocido –por sus antecedentes- en el barrio República.

Este, habría comentado que, por esos días, “La Flaca” se fue a la casa de otro conocido e incluso se comenta en la barriada que vieron cuando este subía sus pocos bolsos en el baúl de su automóvil gris.

Pero, de acuerdo a los datos que han reunido algunos familiares de Claudia Andrea Rodríguez, es que algunos vecinos habrían señalado que después de que supuestamente se fue de la casa del primer amigo, la vieron pasar con este en su camioneta. Esta situación se habría producido el 3 o 4 de octubre.

Este es uno de los cabos sueltos que deben aclarar los investigadores, que también tienen que analizar los elementos que puedan surgir del rastreo de las llamadas y mensajes que “La Flaca” hizo con su celular, el que según señalan desde su entorno de familiares y amigos, dejó de funcionar el 4 de octubre cerca de las 20:30.