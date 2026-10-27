Revisan la preventiva del abuelo de Guadalupe y declarará otra presunta víctima

Este martes se definirá la situación del abuelo paterno de Guadalupe Lucero que está denunciado por delitos contra la integridad sexual. Lo que va a suceder en el marco de esta causa es que hay una nueva víctima y se producirá la revisión de la detención.

Roque Lucero está detenido desde el domingo 7 de septiembre de 2026 cuando fue detenido por la Policía de San Luis, en Juana Koslay. No es por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero ocurrida el 14 de junio de 2021 que tramita en el Juzgado Federal de San Luis, sino por causas provinciales por delitos contra la integridad sexual que tramitan en la Fiscalía de Género Nº2 a cargo de Antonella Córdoba y Mercedes García, en la Primera Circunscripción Judicial.

Este martes se llevará a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva ante el Tribunal de Revisión del Colegio de Jueces. El juez de Garantía Juan Manuel Montiveros Chada le había impuesto inicialmente 45 días de preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial cuando lo detuvieron, aunque la Fiscalía había pedido 90, y el pasado 22 de octubre le prorrogó por otros 45 días más.

La defensa de Héctor Zavala Agüero apeló esa prórroga y por eso el Tribunal debe resolver si mantiene la preventiva o si lo deja en libertad, que es lo que temen las familias y que expresan con la consigna "¡Justicia para las víctimas! No a la liberación" y "No es un perejil, es un abusador".

Además de la revisión, se produce la otra novedad central ya que está prevista una nueva Cámara Gesell a otra presunta víctima que habría convivido un tiempo con Lucero y su entorno y que habría sido abusada durante 2025.

Esta denuncia ya fue acumulada a la causa que lleva la abogada querellante Soledad Poma Otaegui, que representa a la abuela materna de Guadalupe y a las menores.

El imputado ya está imputado por dos causas. Una por abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante por una denuncia de noviembre de 2024 de una niña con discapacidad intelectual, vecina suya, por la que le formularon cargos el 20 de abril de 2026 y quedó con restricciones. Y, otra por exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima por una denuncia de 2025 donde habría exhibido sus genitales a una niña que jugaba en la vereda. Lo que surja este martes de la nueva Cámara Gesell puede derivar en una nueva formulación de cargos.