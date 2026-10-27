Al menos 10 heridos al chocar una autobomba contra un edificio

Un camión de bomberos chocó este martes contra la ex cárcel de Caseros y tres bomberos que habían quedado atrapados ya fueron liberados, mientras que hay al menos 10 heridos, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

El siniestro habría involucrado al camión de bomberos, además de un colectivo de la línea 28 y un auto particular, provocando que la autobomba impacte contra el frente del ex complejo penitenciario situado en el barrio de Parque Patricios.

El choque sucedió en el cruce de la avenida Caseros y Pichincha, momento en el que el camión de bomberos se dirigía a un incendio.

Hay gran operativo en la zona por parte del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad. Participan el Ger Caballito, Ger Saavedra y Dotación de Estación Barracas.

El parte oficial informa que personal médico atiende a 10 heridos, por el momento sin gravedad.

Se trasladó al Hospital Penna a un masculino y un femenino con diagnóstico traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

A su vez, hay otros ocho heridos derivados a los hospitales Argerich, Ramos y Piñero. Se tratan de seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y un ocupante del vehículo.