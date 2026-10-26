El escándalo de El Caburé sin querellas: “El caso avanza a quedar sin culpables"

Los abogados que representan a los propietarios de la cosecha de maíz valuada en dos millones de dólares y que a mediados del 2024 “desapareció” del establecimiento “El Caburé”, no podrán defender sus intereses ya que por segunda vez fueron apartados de la causa cuya investigación ha sido calificada “como un mamarracho”.

Esto se debe a que se considera que la tarea del fiscal Leandro Estrada y de la Fiscalía de Estado apunta a tapar la responsabilidad de la “organización de funcionarios provinciales” implicados, de una u otra forma, en el escandaloso caso.

“Este fallo es a favor del gobierno que logra que las querellas queden afuera. Les permite actuar en el expediente sin ningún tipo de tapujos, frenos, perdonando a quienes cometieron los delitos y un arreglo sin consecuencias a los procesados. De esta forma la causa quedará en la nada”, fustigó una de las partes.

La nueva resolución

El Tribunal de Impugnaciones integrado por María Monserrath Bocca, Hernán Diego Herrera y Marcelo Oscar Bustamante Marone, dejó sin efecto la decisión del juez de Garantías N° 1 Alfredo Cuello de Villa Mercedes, quien había permitió a las querellas formar parte de la investigación del escandaloso caso con alcance nacional.

De esta forma, el tribunal hizo lugar a un recurso de apelación que interpusieron el Ministerio Público Fiscal, personalizado en Leandro Estrada, Fiscalía de Estado y el defensor del exsecretario de la transparencia del gobierno provincial, Ricardo André Bazla. Todas esas fuerzas trabajan en el mismo sentido en la causa.

Al prosperar esta acción, el organismo deja afuera de la investigación a los abogados que defienden los intereses de Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales y Hacienda S.A. que son los que invirtieron y sembraron las casi dos mis hectáreas de maíz.

Además, los querellantes son los que vienen insistiendo en que se profundice la investigación y las acusaciones, en base a las evidencias que comprometen, junto a Bazla, a otros fuertes componentes del gobierno provincial a cargo de Claudio Poggi, tanto en la “expropiación ilegal” –tal como lo dijo en una sentencia una jueza- y como en la “misteriosa desaparición” de la millonaria cosecha.

Los que están en la mira

Los funcionarios están bajo la lupa de los abogados querellantes, junto a Ricardo André Bazla que fue imputado al igual que el exdirector de Ética Pública Darío Oviedo Helfenberger, son el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto, su asesor Ignacio Ocampo, el ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín, su hermano Diego Amondaraín, que es asesor en Desarrollo Productivo, y el exfiscal de Estado Víctor Manuel Endeiza, ahora Ministro del Superior Tribunal de Justicia. También lo está, entre otros, el productor Francisco “Pancho” Anselmi que fue contratado para levantar y trasladar la siembra.

Ante este nuevo fallo del Tribunal de Impugnaciones, se espera la reacción habrá en los empresarios afectados y sus abogados, es decir, si deciden plantear una apelación que ahora le dará intervención al Superior Tribunal de Justicia.

Por este caso, la corte puntana atraviesa una situación de escándalo precisamente porque uno de los componentes tuvo un rol clave que desató el vendaval de “El Caburé”, ya que fue Víctor Endeiza en el rol de fiscal de Estado quien dio la orden de cosechar el maíz. Y, a lo largo del proceso junto al procurador general Sebastián Cadelago Filippi se han encargado “de presionar a jueces y fiscales”, tal como es vox populi en tribunales para empantanar la investigación cerrando todo en Bazla y Oviedo Helfenberger.