Frontera y los fantasmas que no lo dejan dormir: busca “borrar” del mapa a Luis Giraudo

Frontera no quiere que Giraudo llegue al Municipio. Le tiene miedo a su caudal de gente.

Maximiliano Frontera se muestra ante los ojos de los villamercedinos como un tipo bonachón, simpático y carismático. Pero detrás de esa fachada actuada, en realidad hay un hombre temeroso e inseguro. Cualquiera que vea sus actitudes impulsivas puede advertir que hay ciertos fantasmas que no lo dejan dormir. Los ve en todos lados; está perseguido constantemente. Y entre esos acechos que figuran en su mente, hay un nombre clave: Luis Giraudo.

El titular de Discapacidad de la Provincia jamás ocultó sus intenciones de aportar a Villa Mercedes desde su lugar como político. Viene tejiendo un abordaje importante desde el Movimiento Multisectorial Provincial (MMP) y, en la calle, el termómetro lo dice todo: tiene chances de estar y de dar batalla en los comicios.

Ahora bien, Frontera no quiere a nadie que vaya a opacarlo. No solo por su ego herido, sino por su temor a lo que pueda venir. Maxi tiene una obsesión tremenda por meter a alguien de su círculo en la Municipalidad, porque si llegara a entrar un ajeno, podrían “saltar muchas cosas”.

Silenciamiento

En los pasillos gubernamentales de Villa Mercedes, el culebrón es fuerte. Aseguran que él mismo ha levantado el teléfono pidiendo el silenciamiento sobre Giraudo en los medios de comunicación, los cuales vienen advirtiendo su crecimiento en la imagen pública.

Frontera, muy nervioso con lo que sucede con Giraudo.

Aseguran que Frontera se encargó de encomendar el trabajo sucio a Diego Masci y Facundo Santarone, los ases de la Comunicación y las valijas, respectivamente. Con las acaloradas órdenes de siempre sobre los sumisos medios pautados, se dio la indicación clara: no darle voz a Giraudo.

En los siempre bien informados cafés de Villa Mercedes el tema de la semana fue lo que ocurrió con una visible operadora del poggismo que, por un llamado de Santarone -previa queja de Maxi- tuvo que levantar su editorial en el que se refería a las posibilidades de Giraudo.

Objetivo

Frontera busca que Nicolás González Ferro, actual diputado provincial, quede en la Municipalidad. Ese deseo le daría “aire” frente a las picardías que podrían salir a la luz. Pero debe luchar contra algo imposible de ocultar: Giraudo es un referente que mide en el barrio, con la gente de a pie. Tiene caudal de votos, llega de otra manera y eso ofusca a Frontera, que poco tiene de democrático.

Por lo pronto, habrá que ver cómo sigue la novela, pero lo cierto es que muchos le han recomendado té de valeriana para que pueda dormir en medio del infierno que lo atormenta. Ya dicen que los verdaderos demonios habitan dentro de uno mismo y no afuera. Otros, ya le llevaron estampitas de San Expedito, patrono de lo imposible, para que le rece.