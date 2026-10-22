El precariado de Milei y el silencio del eje Poggi-Frontera

El término "precariado" (una fusión de "precario" y "proletariado") define a una nueva clase social global caracterizada por la inestabilidad laboral, la falta de previsión social y la ausencia de una identidad profesional definida. Popularizado por el economista británico Guy Standing, este concepto describe a millones de personas que, a diferencia de la clase obrera tradicional del siglo XX, carecen de empleos estables, jubilaciones, vacaciones pagadas o un sentido de pertenencia a una comunidad laboral. Este concepto aplica también a lo que hoy promueven los nuevos arquitectos de la sociedad y que llaman también emprendedurismo obligados por la necesidad.

El Precariado: La Nueva Clase Social del Siglo XXI

En las últimas décadas, el mercado laboral global ha sufrido una transformación radical. La seguridad del empleo de por vida y los beneficios de la seguridad social están dando paso a una realidad mucho más inestable. Hoy en día, una nueva masa trabajadora emerge con fuerza en todo el mundo: el precariado.

¿Qué es el Precariado?

El precariado no es simplemente trabajar por poco dinero en pésimas condiciones; es una condición estructural de vulnerabilidad permanente. Se compone de personas que saltan de un contrato temporal a otro, trabajadores de la economía de plataformas (como repartidores o conductores de apps), autónomos dependientes y profesionales con educación superior que encadenan pasantías no remuneradas.

Características Principales

Inseguridad laboral: Ausencia de contratos a largo plazo y facilidad de despido, favorecidas por reformas laborales regresivas.

Falta de red de seguridad: Sin acceso regular a Jubilaciones, licencias por enfermedad o seguro de desempleo.

Pérdida de derechos laborales: Al carecer de estabilidad, pierden poder de negociación colectiva y representación política.

Alienación y frustración: Muchos miembros están sobrecalificados para los trabajos que realizan, o que genera un sentimiento latente de alienación.

Impacto Social y Psicológico

Vivir en el precariado altera profundamente la mente humana. La imposibilidad de planificar el futuro a mediano o largo plazo (como comprar una casa o formar una familia) genera altos niveles de ansiedad, estrés crónico y anomia (una sensación de falta de propósito). El tiempo se vuelve fragmentado y la vida se convierte en una crisis financiera continua.

La trampa de la batalla cultural del mileismo Y EL SILENCIO DE POGGI-FRONTERA

La llamada batalla cultural no es un mero debate ideológico o moral, sino una estrategia política y económica deliberada orientada a la fragmentación social y la precarización existencial, consolidando lo que hoy se conoce como el precariado.

Al desmantelar los lazos de solidaridad comunitaria, erosionar la conciencia de clase y sustituir los derechos colectivos por un individualismo hipercompetitivo, este conflicto planificado desplaza la discusión material del bienestar y el trabajo digno hacia disputas identitarias y de valores.

De este modo, se neutraliza la capacidad de organización y resistencia ciudadana, normalizando la inestabilidad laboral, la pérdida de protecciones sociales y la incertidumbre económica perpetua como condiciones naturales de la vida moderna, subordinando por completo la dignidad humana a las dinámicas más feroces del mercado libre.

En San Luis, esta estrategia de desarticulación social encuentra una de sus expresiones más cínicas en la apología del "emprendedurismo" que impulsan el gobernador Claudio Poggi y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera.

Detrás de una puesta en escena colorida de ferias, créditos individuales y marketing oficial, ambos mandatarios mantienen un silencio cómplice sobre el verdadero trasfondo de este modelo: la institucionalización de la precariedad laboral.

En sintonía con las recetas del neoliberalismo más rancio, la gestión provincial y municipal intentan reemplazar el concepto peronista de la Comunidad Organizada y el derecho a un trabajo digno con aportes y paritarias, por la falacia del "propio jefe".

De este modo, ocultan deliberadamente que este tipo de economía desregulada empuja a miles de puntanos a una realidad de autoexplotación, incertidumbre extrema, y a la pérdida total de aguinaldo, vacaciones pagas, obra social y cobertura jubilatoria.

Para los movimientos políticos que promueven un país para todos, la dignidad del trabajador no se negocia ni se atomiza en la soledad del cuentapropismo forzado. Al callar frente al vaciamiento de las redes de seguridad social y celebrar el sálvese quien pueda, Poggi y Frontera actúan como promotores de la fragilidad existencial de nuestro pueblo.

En lugar de defender el empleo registrado, la industria local y la justicia social en el territorio, abdican de su rol protector y convalidan un sistema que transfiere todo el riesgo económico a las espaldas de las familias trabajadoras.

Este mutismo y esta promoción activa del individualismo hipercompetitivo no representan progreso; constituyen una traición explícita a la histórica bandera peronista de la independencia económica y la soberanía política, dejando libre el terreno para que las dinámicas más salvajes del mercado dicten el destino de San Luis.