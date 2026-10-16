“Éxito” rotundo: crecen las ventas de bicicletas TuBi en Marketplace

Queda la duda ante la insistencia con las bicicletas TuBi. ¿Impericia o plan orquestado? Foto: ANSL.

El plan TuBi es un verdadero fracaso. No es novedad. Ya fracasó en la primera gestión de Claudio Poggi. Fracasó en su edición “universitaria” y fracasa actualmente con las bicicletas azules.

Y es que, aunque la iniciativa se promocione como una propuesta que fortalece la movilidad sustentable, hábitos saludables y empleo local, la realidad es que solo beneficia a un puñado que hace negocios con el Gobierno.

A los chicos no les sirve de nada. Así como se las entregan, inmediatamente van a parar a Marketplace, estados de WhatsApp y el boca en boca que indica una fórmula lamentable: “Te vendo una TuBi”.

Así se venden las bicicletas en las redes.

Los chicos no pueden andar en las bicicletas. El tránsito puntano es un peligro, las calles no están en condiciones. La inseguridad impide dejarlas con tranquilidad al salir. Es un medio de transporte inviable en el contexto actual. Ni hablar de que la crisis golpea fuerte y las familias no necesitan bicicletas, necesitan trabajo, ingresos. Entonces no hay más remedio que “hacerlas plata”.

Más baratas que los sobreprecios

En las redes, conseguir una bicicleta TuBi es una de las tareas más fáciles de concretar. Alcanza con entrar a alguna categoría de “bicicletas” en las plataformas, o directamente se busca “bicis TuBi” y los resultados marcan múltiples alternativas. En general, se disponen en un margen de entre los $170 mil y $200 mil. Muy por debajo de los sobreprecios que alguna vez se reflejaron en denuncias que se viralizaron incluso en la televisión nacional.

Al mismo tiempo, las estilo universitario, se pueden comprar en $100 mil, o menos, según el estado de conservación. Y los primeros modelos se encuentran en el orden de los $50 mil.

La cara del fiasco

La situación, que este medio viene alertando, expone concretamente el fracaso del plan TuBi, que va de la mano con la mediocridad de la gestión de Poggi. Una gestión chata, sin ideas. Lejos de la planificación, cerca de la improvisación, el Gobernador “no da pie con bola”.