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Mensaje de agradecimiento

“Dibu" Martínez tras la operación: “En unas semanas volvemos”

El arquero de la Selección Argentina fue intervenido por una lesión en el maxilar tras un choque de cabezas ante Everton y agradeció los mensajes de apoyo.

Por redacción
| Hace 1 hora

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales luego de ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

 

Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió el guardameta en una publicación de Instagram, en referencia al triunfo de su equipo por 2-0.

 

El futbolista sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, que le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

 

Tras la operación, se estimó que Martínez tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que se perderá los próximos compromisos de Chelsea y no estará disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre.

 

Antes de compartir su mensaje, el arquero había llevado tranquilidad sobre su evolución y expresó su expectativa de volver a las canchas en las próximas semanas.

 

Agencia NA

 

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