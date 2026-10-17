Lanús desplazó a River de la zona de copas y Tigre le empató a "La Lepra"

Lanús venció a Platense, con lo justo, por 1-0 en el marco de la decimotercera fecha en la Zona A del Torneo Clausura, donde logró posicionarse, momentáneamente, en la tabla anual y desplazar a River de la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El gol del triunfo "Granate" en el duelo disputado en el estadio "Ciudad de Vicente López", fue del delantero paraguayo Allan Wlk tras una buena jugada colectiva por la izquierda, desde donde recibió un centro raso en el área del defensor Sasha Marcich.

Por su parte, Independiente Rivadavia no aguantó y Tigre se lo empató 2-2, sobre el final en el encuentro por la Zona B del Torneo Clausura, y este resultado lo alejó de la pelea por la Tabla Anual al quedar a dos puntos de Boca y Argentinos Juniors, que son punteros.

Los goles en el estadio "Bautista Gargantini" de Mendoza fueron de Matías Fernández, con un golazo a los 20 del comienzo del partido, y del mediocampista paraguayo José Florentín a los 7 minutos del segundo tiempo para la "Lepra Mendocina"; por su lado, Alan Barrionuevo descontó para el "Matador" a los 26 de la primera parte y Manuel Fernández selló el empate, con un tanto agónico a los 47 del complemento.