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Clausura 2026

Se confirmó la fecha del Superclásico

La AFA reveló la fecha y hora del partido que Boca y River Plate jugarán en la “Bombonera”.

Por redacción
| Hace 1 hora

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la "Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino. 

 

 

El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.

 

La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura. 

 

 

El calendario de la fecha 13 del Torneo Clausura

 

Jueves 15 de octubre: 

 

20.00 Huracán – Gimnasia 

 

 

Viernes 16 de octubre: 

 

19.00 Defensa y Justicia – Instituto 

 

21.30 Boca – Talleres 

 

 

Sábado 17 de octubre:

 

15.00 Banfield – Argentinos

 

17.30 Platense – Lanús 

 

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre 

 

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) 

 

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central 

 

 

Domingo 18 de octubre:

 

14.45 Racing – Independiente 

 

18.00 Estudiantes – San Lorenzo 

 

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi 

 

20.15 Belgrano – River 

 

 

Lunes 19 de octubre:

 

19.00 Newell’s – Central Córdoba 

 

19.00 Sarmiento – Barracas Central 

 

21.15 Deportivo Riestra – Unión 

 

 

El calendario de la fecha 14 del Torneo Clausura

 

Viernes 23 de octubre:

 

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense 

 

19.00 Gimnasia – Sarmiento 

 

1.15 Tigre – Atlético Tucumán 

 

 

Sábado 24 de octubre:

 

14.45 Banfield – Lanús 

 

17.00 Talleres – Defensa y Justicia 

 

19.15 San Lorenzo – Newell’s 

 

21.30 Rosario Central – Huracán 

 

 

Domingo 25 de octubre: 

 

14.45 Aldosivi – Belgrano 

 

17.00 Independiente – Boca 

 

19.15 River – Racing 

 

21.30 Central Córdoba – Vélez 

 

21.30 Barracas Central – Estudiantes 

 

 

Lunes 26 de octubre:

 

19.00 Unión – Estudiantes  

 

21.15 Instituto – Deportivo Riestra 

 

 

Martes 27 de octubre:

 

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. 

 

El calendario de la fecha 15 del Torneo Clausura

 

Viernes 30 de octubre:

 

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia 

 

19.00 Huracán – Tigre 

 

21.15 Sarmiento – Rosario Central 

 

21.15 Racing – Aldosivi

 

 

Sábado 31 de octubre:

 

14.45 Defensa y Justicia – Independiente 

 

17.00 Deportivo Riestra – Talleres 

 

19.15 Vélez – San Lorenzo 

 

21.30 Estudiantes – Instituto 

 

 

Domingo 1 de noviembre:

 

15.00 Boca – River

 

18.30 Newell’s – Unión

 

18.30 Belgrano – Barracas Central 

 

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) 

 

 

Lunes 2 de noviembre:

 

19.00 Platense – Central Córdoba

 

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos

 

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield 

 

Agencia NA.

 

 

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