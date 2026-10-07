Se confirmó la fecha del Superclásico
La AFA reveló la fecha y hora del partido que Boca y River Plate jugarán en la “Bombonera”.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la "Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino.
El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.
La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.
El calendario de la fecha 13 del Torneo Clausura
Jueves 15 de octubre:
20.00 Huracán – Gimnasia
Viernes 16 de octubre:
19.00 Defensa y Justicia – Instituto
21.30 Boca – Talleres
Sábado 17 de octubre:
15.00 Banfield – Argentinos
17.30 Platense – Lanús
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.)
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central
Domingo 18 de octubre:
14.45 Racing – Independiente
18.00 Estudiantes – San Lorenzo
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi
20.15 Belgrano – River
Lunes 19 de octubre:
19.00 Newell’s – Central Córdoba
19.00 Sarmiento – Barracas Central
21.15 Deportivo Riestra – Unión
El calendario de la fecha 14 del Torneo Clausura
Viernes 23 de octubre:
18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense
19.00 Gimnasia – Sarmiento
1.15 Tigre – Atlético Tucumán
Sábado 24 de octubre:
14.45 Banfield – Lanús
17.00 Talleres – Defensa y Justicia
19.15 San Lorenzo – Newell’s
21.30 Rosario Central – Huracán
Domingo 25 de octubre:
14.45 Aldosivi – Belgrano
17.00 Independiente – Boca
19.15 River – Racing
21.30 Central Córdoba – Vélez
21.30 Barracas Central – Estudiantes
Lunes 26 de octubre:
19.00 Unión – Estudiantes
21.15 Instituto – Deportivo Riestra
Martes 27 de octubre:
19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza.
El calendario de la fecha 15 del Torneo Clausura
Viernes 30 de octubre:
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia
19.00 Huracán – Tigre
21.15 Sarmiento – Rosario Central
21.15 Racing – Aldosivi
Sábado 31 de octubre:
14.45 Defensa y Justicia – Independiente
17.00 Deportivo Riestra – Talleres
19.15 Vélez – San Lorenzo
21.30 Estudiantes – Instituto
Domingo 1 de noviembre:
15.00 Boca – River
18.30 Newell’s – Unión
18.30 Belgrano – Barracas Central
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.)
Lunes 2 de noviembre:
19.00 Platense – Central Córdoba
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield
Agencia NA.
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