Se confirmó la fecha del Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la "Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.

La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.

El calendario de la fecha 13 del Torneo Clausura

Jueves 15 de octubre:

20.00 Huracán – Gimnasia

Viernes 16 de octubre:

19.00 Defensa y Justicia – Instituto

21.30 Boca – Talleres

Sábado 17 de octubre:

15.00 Banfield – Argentinos

17.30 Platense – Lanús

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.)

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central

Domingo 18 de octubre:

14.45 Racing – Independiente

18.00 Estudiantes – San Lorenzo

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi

20.15 Belgrano – River

Lunes 19 de octubre:

19.00 Newell’s – Central Córdoba

19.00 Sarmiento – Barracas Central

21.15 Deportivo Riestra – Unión

El calendario de la fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 23 de octubre:

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense

19.00 Gimnasia – Sarmiento

1.15 Tigre – Atlético Tucumán

Sábado 24 de octubre:

14.45 Banfield – Lanús

17.00 Talleres – Defensa y Justicia

19.15 San Lorenzo – Newell’s

21.30 Rosario Central – Huracán

Domingo 25 de octubre:

14.45 Aldosivi – Belgrano

17.00 Independiente – Boca

19.15 River – Racing

21.30 Central Córdoba – Vélez

21.30 Barracas Central – Estudiantes

Lunes 26 de octubre:

19.00 Unión – Estudiantes

21.15 Instituto – Deportivo Riestra

Martes 27 de octubre:

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza.

El calendario de la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 30 de octubre:

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia

19.00 Huracán – Tigre

21.15 Sarmiento – Rosario Central

21.15 Racing – Aldosivi

Sábado 31 de octubre:

14.45 Defensa y Justicia – Independiente

17.00 Deportivo Riestra – Talleres

19.15 Vélez – San Lorenzo

21.30 Estudiantes – Instituto

Domingo 1 de noviembre:

15.00 Boca – River

18.30 Newell’s – Unión

18.30 Belgrano – Barracas Central

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.)

Lunes 2 de noviembre:

19.00 Platense – Central Córdoba

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield

Agencia NA.