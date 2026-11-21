En el marco de las condiciones climáticas inestables que atraviesa la provincia —bajo el seguimiento de los especialistas por el fenómeno del "Súper Niño"—, el corredor de los Comechingones registró abundantes precipitaciones durante las últimas 24 horas.

De acuerdo con los datos relevados por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), los acumulados más significativos de este sábado se concentraron en Villa de Merlo, donde cayeron 40,4 milímetros. En tanto, en la zona de Merlo Alto el registro alcanzó los 37,4 milímetros, mientras que en el Filo de las Sierras se midieron 22,5 milímetros.

Debido al agua que desciende de las sierras, localidades vecinas como Carpintería, Los Molles y Cortaderas activaron protocolos de seguimiento y prevención ante el aumento del caudal en los cursos de agua naturales.

Monitoreo de Defensa Civil en Cortaderas

En Cortaderas, personal de Defensa Civil llevó adelante un recorrido preventivo por los distintos arroyos de la localidad, detectando crecidas en los caudales de los arroyos Cortaderas y Benítez.

En Cortaderas, hubo operativos preventivos. Foto: Municipalidad de Cortaderas.

Desde el área municipal mantienen una guardia de monitoreo constante y solicitaron tanto a residentes como a visitantes extremar los cuidados: evitar acercarse a las márgenes, no ingresar al agua y abstenerse de intentar cruzar los cauces a pie o en vehículos, respetando siempre las zonas delimitadas y las indicaciones del personal de seguridad.

Prevención en Los Molles

Por su parte, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Los Molles realizó tareas de inspección en las calles aledañas y los arroyos de su jurisdicción. Si bien indicaron que hasta el momento los cursos de agua se mantienen sin novedades de gravedad, advirtieron que el pronóstico prevé la continuidad de las lluvias durante el resto de la tarde, por lo que la vigilancia seguirá activa durante toda la jornada.

Los Bomberos Voluntarios de Los Molles desarrollaron diversos monitoreos. Foto: Bomberos Voluntarios Los Molles.

Asimismo, recomendaron a la comunidad evitar actividades recreativas al aire libre, circular con suma precaución y no acceder a los arroyos. Ante cualquier emergencia en esa localidad, recordaron que se encuentran habilitadas las líneas telefónicas (02656) 477-833 y (02656) 477-220.

Crecida del arroyo Ancho en Cerro de Oro

Según informaron, este sábado se registró la crecida del arroyo Ancho, en Cerro de Oro, Villa de Merlo. El agua bajó con fuerza desde las sierras, dejando imágenes impactantes del aumento del caudal.