La Red de Estaciones Meteorológicas emitió un alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo para toda la provincia que se mantendrá vigente hasta el domingo 22.

El anuncio fue hecho a las 8 de la mañana del sábado 21 de noviembre y dice que las precipitaciones serán de variada intensidad y que estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.





Otras fuentes y aplicaciones climáticas centralizan la piedra para el horario de la siesta. Por su parte la REM indicó que por la noche las tormentas se dirigirán hacia el norte de provincia y permanecerán hasta la madrugada del domingo.

El sábado en San Luis despertó con el cielo encapotado, fresco y algunas lluvias leves e intermitentes.