La Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, cerca de San Pedro, en Buenos Aires. La pregunta que vuelve cada año en San Luis es legítima: ¿Qué pasaba acá mientras eso ocurría allá?

La respuesta honesta exige distinguir dos planos. En el campo de batalla, la defensa fue porteña y confederada, al mando del general Lucio Norberto Mansilla. En el plano político, San Luis no estuvo al margen: formaba parte de la Confederación que había delegado en Juan Manuel de Rosas el manejo de las relaciones exteriores. No hay, en las fuentes consultadas, evidencia de un contingente puntano identificado como tal entre las fuerzas que combatieron en Obligado.

Lo que sí puede afirmarse es que San Luis acompañó la causa desde su lugar, con un gobierno federal, una frontera en tensión permanente y una vida provincial que seguía su curso. En 1845 gobernaba Pablo Lucero, quien había jurado lealtad al sistema federal el 4 de enero de 1841. Asumió el 19 de noviembre de ese año por tres años y el 6 de noviembre de 1844 fue reelecto por cinco años más.

Cuando se libró Obligado, San Luis estaba bajo un gobierno federal consolidado, con facultades extraordinarias conferidas por la Legislatura y en paz política con Rosas.

Ese alineamiento no era un detalle menor. Por el Pacto Federal de 1831, las provincias conformaron una unión confederal que delegó las relaciones exteriores, la paz y la guerra en Buenos Aires. Cuando Rosas ordenó defender el Paraná, lo hizo como encargado de esa delegación.

El acompañamiento puntano fue, ante todo, institucional y político: pertenencía a la Confederación, un reconocimiento de esa delegación y sostén del orden federal en Cuyo.

San Luis no vivía la guerra del Paraná como un hecho cercano. Su guerra cotidiana era otra: la frontera sur. Desde joven, Lucero había participado en campañas en la frontera, preocupación permanente de las provincias fronterizas. Durante su administración se reforzó el Fuerte del Morro, se creó el Fuerte San Ignacio de Loyola y se levantaron fortificaciones sobre la línea de fronteras.

Formó los regimientos Dragones de la Unión y Auxiliares de los Andes, escalonados desde el Morro al paso del Río V y de allí al cerro de Lince. Esa es la clave para entender el acompañamiento sin exagerarlo. San Luis no podía desguarnecer su frontera sur para enviar una fuerza al Paraná sin poner en riesgo sus poblaciones y su ganado. Su aporte fue sostener el orden interno, la frontera y la gobernabilidad federal en Cuyo mientras la guerra exterior se libraba en el Litoral.

Lejos de una provincia paralizada, el San Luis de 1845 buscaba ordenarse. Lucero regularizó la percepción de impuestos, niveló el presupuesto, presentó por primera vez las cuentas al examen de la Legislatura, canceló deudas y dejó un sobrante en las cajas.

El 20 de noviembre, Mansilla los esperó en una curva donde el río se angosta. Tendió tres gruesas cadenas de costa a costa, sobre 24 barcazas, y dividió su artillería en cuatro baterías: Restaurador Rosas, General Brown, General Mansilla y Manuelita. Sabía que no podía ganarles por superioridad bélica. La estrategia fue hacerles el mayor daño posible mientras tardaban en cortar las cadenas.

Perdieron el combate, pero hicieron que pasar costara caro. Y San Luis, desde su frontera, con su gobierno federal, sus fuertes, sus cuentas en orden y sus escuelas, fue parte de esa misma causa