Así como las heladerías, los museos y las librerías, los hoteles alojamientos también tuvieron su noche con promociones especiales y muchos clientes que aprovecharon la primera edición de la iniciativa realizada en San Luis y Villa Mercedes la noche del jueves 19 de noviembre.

El caudal amatorio de más 300 parejas se descargó en turnos gratuitos de dos horas en cuatro moteles de la provincia, todos parte de la cadena de albergues. El histórico “Venus”, el “Alibaba” y “Búnker” de Villa Mercedes, más la versión puntana de ese telo, ubicado en Juana Koslay, fueron parte de la noche especial.

“Trabajamos a full durante toda la noche”, dijo a El Diario de la República Silvina Dossetto, la propietaria de la cadena que impulsó la promoción e invitó a sus clientes a llegar a los hoteles “a pie o en auto” para usar turnos de dos horas gratis desde las 20 hasta las 8 de la mañana del viernes.

Las filas de autos quedaron en la puerta de los moteles e hicieron que unas 200 personas se quedaran sin poder entrar. "El más grande de nuestros hoteles tiene 16 habitaciones y el más chico 10; entonces tuvimos demoras en la reposición porque había que limpiar las piezas entre turno y turno", contó la dueña.

La empresaria es la promotora de una campaña de promoción que promueve el uso de las habitaciones de sus moteles sin cobrarle a los clientes y dueña de una frase que causó revuelo durante el Mundial de Fútbol: “Cuando juega la selección, los telos tienen que ser gratis”.

La utilización fue sin reserva ni turno, sino por orden de llegada de las parejas que arribaron a las puertas de los hoteles para disfrutar de un momento en pareja.

La noche de los telos se celebró en todo el país y proponía algunas promociones al 50 por ciento o bebidas gratuitas en algunos casos; y otros, como los puntanos, con turnos totalmente gratis.