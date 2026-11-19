El nuevo presidente de la CTA de las y los Trabajadores de San Luis, Arnoldo Pucci, señaló que para la organización el presupuesto de las universidades es fundamental, y cuestionó al radicalismo que, en la Cámara de Diputados de la Nación, volvió a entregar la educación y la universidad pública que era una de sus banderas.

“El miércoles -dijo- terminó entregando esa bandera cuando la legisladora que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda por Mendoza (Pamela Verasay), firmó el dictamen de mayoría”. Y, lo más grave, remarcó, es que “en ese dictamen de mayoría fue apoyado por la diputada por San Luis, Mónica Becerra (LLA y aliada al poggismo): de esa manera “firmó el certificado de defunción a la universidad argentina”, sentenció

El dirigente puntualizó que lo sucedido en la Cámara baja de la Nación “no es tema menor”. Mencionó que en el tratamiento de la ley de presupuesto el Gobierno nacional, con el manazo de algunos aliados, logró imponer el dictamen de mayoría. “El presupuesto que salió por mayoría, así como está, es un retroceso para los derechos de las y los trabajadores”, cuestionó.

Arnoldo Pucci, contó que se afilió a la CTA para trabajar en defensa de los derechos que ya tenían las y los trabajadores y lamentó que el gobierno libertario “se ha dedicado a eliminar de a uno o a limitar de a uno, con todas las medidas que está tomando, en la economía y en la microeconomía, que es la que le llega al bolsillo de la gente”.

En ese sentido, señaló que el Presupuesto 2027 que se aprobó en Diputados favorece a los que más tienen, “en detrimento de los jubilados, de los discapacitados y de la educación. Es fruto de un gobierno que gobierna para los ricos, como dicen ellos”.

Finalmente, precisó que frente a este contexto “el panorama hacia adelante es de mucha lucha y de mucha defensa de las y los trabajadores”.